Nu a mai rezistat și și-a spus oful la TV. Un fotbalist și-a anunțat plecarea de la Rapid: „Se găsesc locuri de muncă!”

Cristi Manea (27 de ani) nu a fost titularizat de către Costel Gâlcă, în partida cu Botoșani, din cadrul celei de-a patra rundă din Superliga. Fundașul a evoluat pentru giuleșteni timp de o repriză, astfel că a fost introdus în teren pentru a-l înlocui pe accidentatul Răzvan Onea. căpitanul echipei.

La finalul serii, Manea a vorbit despre situația sa de la Rapid. Jucătorul se află în căutarea unui nou angajament, în contextul în care nu și-a putut consolida poziția în cadrul formației din Giulești.

Deși a jucat doar o repriză, Manea a fost cel care i-a oferit pasa de gol coechipierului Antoine Baroan, la primul gol înscris de către alb-vișinii.

„(n.r. S-a tot vorbit că ai putea părăsi Rapid.) Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut. Dar e normal. Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau…

Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri. Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla.

Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a spus Cristi Manea, la flash-interviu, conform digisport.ro.

Conform spuselor acționarului minoritar al echipei din Giulești, Victor Angelescu, Rapid nu are nicio ofertă concretă, în momentul de față, pentru Cristi Manea.