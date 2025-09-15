Moment pentru istorie: Armand Duplantins a sărit peste ștacheta înălțată la 6,3 metri, doborând recordul mondial

Fenomenalul sportiv suedez Armand Duplantis (25 de ani) a câștigat astăzi titlul suprem la Campionatul Mondial de atletism de la Tokyo (Japonia) cu un nou record mondial: 6,3 metri. A fost a treia zi de concurs la Mondiale.

Săritura care a îmbunătățit vechiul record mondial, performanță care îi aparținea tot nordicului, a fost izbutită după două tentative eșuate la 6,3 metri.

Pentru Duplantis este al patrulea record mondial reușit în acest sezon competițional. În total, suedezul are 14 recorduri mondiale.

Campion olimpic, Duplantis, care a câștigat titlul mondial pentru a treia oară, s-a ales cu un cec în valoare de 100.000 de dolari pentru că a doborât această bornă istorică.

La final, nordicul a mers în tribune și și-a îmbrățișat iubita, Desiré Inglaterrar (23 de ani), viitoarea soție.