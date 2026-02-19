Moldovenii, chemați să pună mâna pe lopeți. Meciul Oțelul - UTA, în pericol să nu se dispute

Conducerea clublui de fotbal Oțelul Galați cere ajutorul suporterilor pentru deszăpezirea gazonului înaintea meciului cu UTA.

Clubul de fotbal Oțelul Galați a cerut, joi, într-un mesaj publicat pe un site de socializare, ajutorul propriilor suporteri pentru deszăpezirea gazonului înaintea meciului de pe teren propriu cu UTA din etapa a 28-a a Superligii.

„SC Oțelul Galați a demarat procesul de deszăpezire al terenului de joc pentru partida cu UTA. Clubul nostru a început deja lucrările pentru pregătirea suprafeței de joc în vederea meciului de mâine. Facem un apel către toți suporterii care doresc să dea o mână de ajutor: vă așteptăm astăzi, pe toată durata zilei, la Stadionul Oțelul pentru a contribui la deszăpezirea terenului. Împreună suntem mai puternici”, se arată în mesajul clubului de pe pagina oficială de Facebook.

Gruparea publică totodată și o fotografie a Stadionului Oțelul în care gazonul apare acoperit în întregime cu zăpadă în urma ninsorilor din ultimele zile.

Echipa de fotbal Oțelul Galați întâlnește formația UTA, vineri, de la ora 17:00, pe Stadionul Oțelul din Galați, într-o partidă contând pentru etapa a 28-a a Superligii.

Cele două formații sunt vecine de clasament. După ce au fost multă vreme în zona de play-off, au coborât în clasament în a doua parte a returului.

UTA este pe locul 8, cu 41 de puncte, iar Oțelul este pe 9, cu 40 de puncte. FC Argeș, ultima formație clasată pe poziție de play-off (locul 6), are 43 de puncte.