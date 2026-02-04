search
Miercuri, 4 Februarie 2026
Video Dinamo a răpus-o pe Farul și i-a stricat ziua lui Hagi. Cursă pasionantă în fruntea Superligii

Cu o zi înainte ca patronul Gică Hagi să împlinească vârsta de 61 de ani, Farul a cedat acasă, miercuri seară, 2-3 cu Dinamo, în etapa a 25-a de campionat, după ce a condus cu 1-0 și cu 2-1, Succesul îi urcă pe „câîni” pe locul 2, la egalitate de puncte și de golaveraj cu liderul Rapid. Giuleștenii sunt primii întrucât au marcat 40 de goluri, față de cele 39 ale dinamoviștilor.

Dinamovistul Musi a șerpuit prin apărarea dobrogeană FOTO Facebook Dinamo

Condusă de două ori, Dinamo a avut puterea de fiecare dată să revină și chiar să înscrie golul victoriei prin Alex Pop. 

De partea cealaltă, Farul lui Ianis Zicu rămâne pe locul 10, cu 34 de puncte, la egalitate cu FCSB (locul 11). Joi se dispută ultimele 2 partide din etapa 25, Universitatea Craiova (locul 3 - 46 p) - Oțelul și FCSB - FC Botoșani. Dacă înving, oltenii revin pe prima poziție.

În meciul de la Ovidiu, deschiderea de scor a venit la jumătatea primei reprize. Lansat bine cu o minge în adâncime de către Ișfan, Denis Alibec l-a lăsat pe Radaslavescu singur în fața porții goale, mijlocașul îndeplinind o simplă formalitate. Era minutul 25.

Elevii lui Ianis Zicu (42 de ani), fost dinamovist, au continuat să semene pericol în treimea adversă: Epassy a intervenit salvator la un șut bun la colțul lung expediat de Iștan.

Cea mai mare șansă de gol pentru Dinamo a venit chiar înainte de pauză, în minutul 45. După o pătrundere în careu din flancul stâng, Alex Musi a trimis la colțul lung, balonul fiind deviat în corner de Gustavo Marins. Din cornerul rezultat, Dinamo a restabilit egalitatea, Kennedy Boateng învingându-l pe Alexandru Buzbuchi cu o lovitură de cap din șase metri, profitând și de o ieșire eronată dintre buturi a goalkeeperului constănțean.

Partea secundă a arătat un start ceva mai lansat pentru trupa lui Zeljko Kopic, Cătălin Cîrjan creând o primă șansă pentru Dinamo încă din primul minut la revenirea de la cabine.

O nouă ocazie bună pentru Farul avea să vină după mai bine de o oră de joc. Un balon recuperat de constănțeni a fost trimis pe poartă de către Ionuț Vînă, Epassy intervenind din nou salvator și acorând corner pentru marinari.

Jocul a continuat, însă ulterior centralul Horațiu Feșnic a fost solicitat să revadă imaginile în camera VAR, întrucât Gustavo Marins a fost lovit intenționat în careu de către Nikita Stoinov.

După revederea imaginilor, Feșnic a acordat penalty pentru Farul în minutul 71 și i-a acordat cartonașul galben lui Nikita Stoinov. Din 11 metri, veteranul Ionuț Larie a dus scorul la 2-1. Fundașul central care a împlinit recent vârsta de 39 de ani a contorizat cel de-al cincilea său gol din această ediție.

Doar patru minute s-au bucurat de avantaj gazdele. Dinamo a forțat egalarea și a găsit calea golului doi tot în urma unui corner, oaspeții aruncându-se în atac cu toți jucătorii: Kennedy Boateng a bifat dubla într-un careu îngrămădit al Farului, stoperii lui Zicu nereușind să îndepărteze pericolul.

Condusă de două ori, cu 1-0 și 2-1, Dinamo avea să dea lovitura chiar pe final (minutul 89), când Alex Pop, venit de pe bancă, a adus pentru prima dată avantajul în favoarea echipei sale, intercepând o încercare de finalizare a lui Armstrong înainte de a-l învinge pe Buzbuchi cu un șut puternic din interiorul careului.

Constănțenii au pierdut o singură dată în ultimele nouă partide disputate pe teren propriu în campionat, eșecul fiind consemnat pe 30 noiembrie 2025, 1-2 cu FCSB. În rest, Farul a adunat patru victorii și patru remize în fața propriilor suporteri, confirmând constanța rezultatelor de pe litoral.

Clasamentul la zi

De cealaltă parte, Dinamo traversează o perioadă bună în Superligă. Bucureștenii au suferit un singur eșec în precedentele 11 etape, 0-2 la Arad cu UTA, pe 20 decembrie, interval în care au obținut șase victorii și patru rezultate de egalitate.

Înaintea duelului, istoria întâlnirilor directe indică un ușor avantaj pentru dobrogeni. În cele 32 de confruntări din prima ligă, Farul s-a impus de 15 ori, Dinamo a câștigat opt meciuri, iar nouă partide s-au încheiat la egalitate. Ultimul succes al constănțenilor pe teren propriu în fața dinamoviștilor datează din 20 august 2021, când Farul s-a impus cu 3-0.

Cea mai recentă dispută directă a avut loc pe 22 septembrie 2025, la București, meci încheiat la egalitate, 1-1, după golurile marcate de Georgi Milanov și Diogo Ramalho.

