search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Unul dintre cei mai huliți tricolori l-a descoperit, de fapt, pe Mirel Rădoi. Fotbalistul cu care se tot laudă Sorin Cârțu a costat 5.000 de dolari

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) s-a întors la Craiova ca să împlinească marele vis al oltenilor: titlul așteptat din 1991, dar a renunțat la cârma echipei la mijlocului sezonului regular, locul său fiind luat de portughezul Filipe Coelho (45 de ani).

Mirel Rădoi era om de bază la Steaua
Mirel Rădoi era om de bază la Steaua

Ascensiunea lui Rădoi ca fotbalist a început în Craiova, dar nu la Universitatea, ci la Extensiv, care era a doua formație a orașului, transformată din Electroputere.

Condusă de frații Eugen și Nicu Mihăilescu, Extensiv l-a cumpărat pe Rădoi în 1999 de la Drobeta Turnu Severin, iar un an mai apoi l-a vândut la Steaua contra sumei de 170.000 de dolari plus un procent de 50% dintr-o viitoare revânzare, dar nu mai puțin de 1.000.000 de dolari.

Oficial, antrenorul Sorin Cârțu (70 de ani) își asumă „paternitatea” aducerii lui Rădoi la Extensiv. Plecat de 10 ani în Anglia, Eugen Mihăilescu, 66 de ani, prezintă o altă versiune.

2.000 de dolari luați cu împrumut

A venit la mine, într-o zi, Florin Șoavă, care este finul meu, și mi-a zis că la Drobeta joacă un tânăr de mare perspectivă, Mirel Rădoi. Era antrenat de Marian Brihac, cel care îl pregătise și pe el.

Am aflat că Drobeta are un amical cu Școala Gică Popescu pe un teren aflat la ieșirea din Craiova, la Broscuța, cum se numea pe atunci. Am mers cu fratele meu și cu Sorin Cârțu, care era antrenorul de atunci echipei, la acel meci, ca să-l urmărim pe Mirel.

Ne-a plăcut ce am văzut și, cum nu era scump, am decis să facem actele pe acolo. Ni s-a cerut suma de 5.000 de dolari. Eu aveam asupra mea doar 3.000 de dolari și am apelat la Sorin pentru restul de 2.000 de dolari. Era o zi de sâmbătă sau de duminică și nu se puteau scoate bani din contabilitate. I-am restituit ulterior suma lui Cârțu.

Așa a ajuns Mirel Rădoi la Extensiv. Apoi, în 2000, am negociat direct cu Gigi Becali, la București, vânzarea lui Rădoi. Steaua îl luase deja de la noi, cu un an înainte, pe Claudiu Răducanu, care a fost un rebel și pe care l-am „pescuit” de prin gară, că nu avea unde să doarmă”, povestește Eugen Mihăilescu, aflat în prezent în litigiu cu „rechinii imobiliari” din Craiova care au pus ochii pe fosta bază spotivă Extensiv.

Florin Șoavă, ca jucător al Craiovei
Florin Șoavă, ca jucător al Craiovei

Conform spuselor lui Eugen Mihăilescu, Florin Șoavă (47 de ani), care pe atunci era jucător la Extensiv, a fost cel care l-a propus pe Mirel Rădoi la echipă. Cu două prezențe la națională în 2003, în mandatul lui Anghel Iordănescu, fostul rapidist a fost unul dintre cei mai huliți tricolori, fiind ironizat la fiecare apariție.

Becali și-a răscumpărat clauza de 50% cu pământuri

Omul de afaceri oltean își amintește și cum au decurs apoi negocierile cu oficialii de la Steaua pentru vânzarea lui Rădoi:

La Hotel Lido au venit Gigi Becali, Victor Pițurcă și Viorel Păunescu. Țin mite că Gigi avea un Mercedes negru cu două uși. M-am urcat la el în mașină, la plecarea de la hotel. La Steaua, forma de organizare era incertă.

Ulterior, după câțiva ani, Becali a răscumpărat cele 50% din drepturile federative asupra lui Rădoi cu niște pământuri. Mi-a dat parcele de teren în Pipera, dar care nu aveau valoarea pe care o au acum și pe care le-am vândut la puțin timp. Nu am așteptat să le crească prețul”.

Victor Pițurcă a primit informații despre Rădoi de la Sorin Cârțu, dar și de la fratele său, Eugen Pițurcă, care era angajat la Extensiv ca îngrijitor al terenului.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
stirileprotv.ro
image
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
gandul.ro
image
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
mediafax.ro
image
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Duarte la FCSB. „A venit să semneze”. Ce salariu va avea și când va debuta. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
libertatea.ro
image
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Danezii n-au niciun dubiu: România, "spulberată" chiar de Ziua Națională! Ce au scris înaintea meciului
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
Lasconi, despre Moșteanu: Zicea că are 300.000 de euro în cont și că el se descurcă. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot, pleacă
antena3.ro
image
"Marş la Moscova". Discursul lui Călin Georgescu, întrerupt de un protestatar furios la Alba Iulia
observatornews.ro
image
Primele imagini cu gemenele Indiggo din AREST! Cu greu le mai recunoști
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Marii absenți de la parada de 1 Decembrie 2025. Cine a lipsit de la Ziua Națională a României
playtech.ro
image
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E oficial! Pierderi de peste 33 de milioane de euro pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
Dan Negru, mesaj inedit de Ziua Națională: „Au rămas dealurile astea”. Incredibil unde a ajuns prezentatorul TV de 1 Decembrie
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Previziuni sumbre privind populația României! Scădere cu 3,4 milioane persoane, până în 2080, față de 2025
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Un tânăr a dispărut în Munții Bucegi. De ce să nu vă aventurați pe munte în acest moment
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
click.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului aviatic în care a murit Dan Petrescu. Dovezile îi contrazic pe procurori
click.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
Chiar nimic nu-i iese bine? Meghan Markle primește titlul de „Salmonella Sussex”, după gafa de Ziua Recunoștinței
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
Prințese în colivii de aur, de la Rita Hayworth la Meghan Markle. Au renunțat la libertate și la visul american pentru o tiară regală

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!