Străinii l-au luat la rost pe Mirel Rădoi. Debut dezastruos la Gaziantep pentru tehnicianul român: „A atras atenția prin prestația slabă!”

Mirel Rădoi a avut un start dificil pe banca celor de la Gaziantep, unde echipa sa a pierdut clar primul meci, scor 0-3, pe terenul formației Eyupspor, o echipă aflată în partea de jos a clasamentului din Turcia.

Această înfrângere a fost cea mai severă de la începutul carierei sale de antrenor, în contextul în care Rădoi obișnuia să piardă, atunci când se întâmpla, la diferențe mici de scor. Până acum, nu mai avusese un debut atât de dur la nicio echipă pe care a pregătit-o.

Chiar dacă rezultatul pare surprinzător, Gaziantep are în continuare un parcurs decent în campionat, ocupând locul 10 în campionatul Turciei, cu 37 de puncte după 31 de etape, departe de zona retrogradării.

Urmează însă un meci mult mai complicat

Pe 1 mai, Gaziantep va juca acasă împotriva lui Beşiktaş, una dintre cele mai puternice echipe din Turcia, într-o partidă programată la ora 20:00.

„Clubul de fotbal Gaziantep, care a jucat primul său meci sub conducerea lui Mirel Radoi, a atras atenția prin prestația sa slabă și a suferit o înfrângere șocantă cu 0-3 împotriva lui Eyupspor, o echipă care se lupta să evite retrogradarea.

Echipa roșie-neagră s-a întors cu mâinile goale din deplasarea la Istanbul, iar stilul de joc și prestația au surprins pe toată lumea!”, au scris turcii cei de la Tekspor.