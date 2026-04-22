Video Clubul la care s-a dus Mirel Rădoi stă pe o bombă cu ceas. Fostul antrenor a dat cărțile pe față

Antrenorul Mirel Rădoi (45 de ani) a lăsat-o baltă pe FCSB cu 5 etape înainte de finalul play-out-ului în Superligă și s-a dus cu „capul înainte” în Turcia, pentru a prelua, cu 4 runde înainte de finalul stadiunii, o formație aflată pe locul 10 în clasament, dar măcinată de probleme interne.

Finul lui Gigi Becali a aterizat ieri în Turcia și a fost „luat în primire” de suporteri încă de la aeroport. Rădoi a fost primit cu flori.

A primit buchetul imediat ce a ieșit din terminalul aeroportului, fiind însoțit de secunzi. El a făcut o fotografie cu fularul echipei.

Burak Yilmaz, antrenorul dat afară pentru a-i face loc lui Mirel Rădoi, a dezvăluit adevăratele probleme ale clubului.

„De 15 zile stau singur la club. Președintele nostru a trecut printr-o operație foarte grea. Băieții vin la mine în fiecare zi pentru salarii. Ce treabă am eu cu salariile?

Eu trebuie să mă concentrez pe teren. În fiecare zi mă gândesc la salariile jucătorilor. Deși eu ar trebui să mă concentrez pe teren. Se poate așa ceva?”, declara fostul antrenor de la Gaziantep, în data de 13 aprilie.

La clubul turc evoluează trie români: Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Deni Drăguș, ultimul fiind împrumutat de la Trabzonspor.

În acest timp, FCSB își caută antrenor, în dorința de a prinde o calificare in extremis în Conference League. Președintele Mihai Stoica a avertizat că va pleca de la club, dacă patronul Gigi Becali (67 de ani) nu va aduce un străin.