Germania ar putea deveni noua superputere militară a Europei. Șeful Statului Major al armatei franceze avertizează: „Riscăm să rămânem în urmă”

Franța se confruntă cu un risc real de a-și pierde poziția de lider militar în Europa în favoarea Germaniei, pe fondul unor întârzieri în producția de armament și al unor capacități considerate insuficiente pentru viitoarele provocări de securitate, avertizează șeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon.

În declarații făcute în cadrul unor audieri cu ușile închise în Senatul francez, în lunile aprilie și mai, generalul a atras atenția că „Franța nu a atins încă nivelul necesar pentru a face față pe deplin provocărilor viitoare” și a subliniat că Germania ar putea depăși Franța în următorii ani, devenind principala putere militară a continentului, scrie Politico.

„Am putea rămâne în urmă. Dacă Germania continuă în acest ritm, în cinci ani, argumentul că avem experiență operațională și o anumită cultură nu va mai ține”, a spus generalul Fabien Mandon, adăugând că „pentru americani, Germania devine treptat referința europeană”.

Potrivit estimărilor prezentate, Germania ar urma să ajungă până în 2029 la cheltuieli de apărare de aproximativ 153 de miliarde de euro anual, adică în jur de 3,5% din PIB – cea mai amplă expansiune militară de la reunificare. În comparație, Franța intenționează să ajungă la circa 76,3 miliarde de euro până în 2030.

Discuțiile au avut loc în contextul actualizării legii de planificare militară a Franței, care prevede alocări suplimentare de 36 de miliarde de euro până în 2030, dar nu include achiziții suplimentare semnificative de aeronave sau nave militare.

Deși Adunarea Națională a aprobat în mare parte proiectul guvernului, Senatul solicită majorarea bugetului și suplimentarea echipamentelor, votul final fiind așteptat în această săptămână.

Generalul Mandon a avertizat și asupra posibilității unui „șoc” cu Rusia în următorii trei-patru ani, scenariu pentru care armata franceză trebuie pregătită.

Acesta a subliniat deficiențe importante, în special în forțele aeriene, considerate subdimensionate. Deși guvernul a promis inițial achiziția a 30 de avioane de luptă Rafale suplimentare, acestea nu apar în actuala lege de programare militară. În compensare, este luată în calcul dezvoltarea unei escadrile de drone cu rază de acțiune de până la 3.000 km, capabile să transporte încărcături explozive între 200 și 400 kg.

Mandon a criticat și ritmul de producție al industriei de apărare franceze, afirmând că acesta reprezintă o vulnerabilitate strategică. Deși companii precum MBDA funcționează la capacitate maximă, lipsa liniilor de producție suficiente limitează livrările. „Nu sunt mulțumit de nivelul actual de producție și cred că insuficiența acestuia reprezintă o amenințare la adresa apărării noastre naționale”, a declarat acesta.

El a mai afirmat că industria franceză este capabilă să producă tehnologie militară de înalt nivel, însă nu reușește să o fabrice suficient de rapid și la costuri competitive.

În ceea ce privește finanțarea suplimentară a apărării, generalul a sugerat că deciziile majore vor depinde de viitorul președinte al Franței.

„Ce investiții va face Franța în apărarea sa? Răspunsul va deveni clar după viitoarele alegeri prezidențiale”, a conchis Mandon.