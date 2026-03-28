Veste proastă de la FIFA: ce se întâmplă acum cu România e greu de ignorat. Echipa națională, aproape de un eșec istoric

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a pierdut orice șansă de a ajunge la Campionatul Mondial din această vară, competiție organizată de Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, între 11 iunie și 19 iulie.

România a fost învinsă de Turcia cu 1-0, iar adversarii vor merge mai departe și vor juca meciul decisiv pe 31 martie, în Kosovo, de la ora 21:45. În aceeași zi, tricolorii vor disputa un meci amical în deplasare cu Slovacia, echipă pe care au întâlnit-o și la EURO 2024.

După această înfrângere, România a coborât în clasamentul FIFA de pe locul 49 până pe 55. De-a lungul timpului, cea mai slabă poziție a fost locul 57, în anii 2011-2012, iar cea mai bună rămâne locul 15, atins în 1997, în perioada „Generației de aur”.

În schimb, Turcia a urcat până pe locul 23 mondial, câștigul cu România aducându-i un salt de două poziții în ierarhie.

Dacă va câștiga următorul meci, echipa pregătită de Vincenzo Montella va ajunge la turneul final, unde ar urma să joace în Grupa D alături de Statele Unite ale Americii, Paraguay și Australia.