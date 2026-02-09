Mircea Lucescu a vorbit de pe patul de spital. Selecționerul și-a anunțat programul pentru zilele următoare

Mircea Lucescu a fost internat pe durata week-endui într-o rezervă a Spitalului Universitar pentru un furuncul care a necesitar un tratament cu antibiotice. Problema medicală s-a suprapus peste o stare gripală.

Selecționerul naționalei de fotbal a României a anunțat că urmează să iasă astăzi din spital. „Mă externez”, a fost mesajul lui „Il Luce” pentru antena3.ro.

Antrenorul primei reprezentative a fost internat de urgență într-un spital din Bucureşti pe 23 ianuarie, după ce s-a ales cu o gripă severă.

Anterior, „Il Luce” a transmis prin angajatorul său, Federația Română de Fotbal (FRF), că „este bine” și că s-a exagerat foarte mult legat în legătură cu starea lui de sănătate.

Tehnicianul în vârstă de 80 de ani urmează să efectueze în zilele următoare un examen amănunțit la o clinică din Belgia.

Controlul va trebui să arate dacă Lucescu este apt fizic pentru a pregăti barajul pentru Campionatul Mondial, cu Turcia, de pe 26 martie, de la Istanbul.