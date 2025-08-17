search
Duminică, 17 August 2025
De ce întârzie Ianis Hagi să semneze un nou contract. Campionatele au început, tricolorul e încă șomer de lux

Ianis Hagi, cel mai mediatizat jucător român din ultimii ani, se află într-o situație grea în acest moment. Internaționalul român nu-și găsește echipă, deși au trecut mai bine de două luni de la despărțirea de Rangers.

Ianis Hagi, în așteptarea ofertei perfecte . Foto Sportpictures

Multe campionate au început, altele sunt la câteva zile de debut, ceea ce înseamnă că echipele și-au creionat, să nu zicem definitivat, loturile. Dar Ianis Hagi a rămas pe dinafară, în situația în care, fiind liber de contract, părea ușor să-și găsească un club care să-i plătească doar salariul, și nu și transferul. Tricolorul a dezvăluit într-un interviu acordat gsp.ro că se află în discuții cu mai multe cluburi, dar că nu a luat încă o decizie.

”Sper să fiu inspirat în alegere, să-mi găsesc clubul și antrenorul unde să pot crește în continuare. Să joc la capacitatea maximă, fiindcă sunt conștient de ceea ce pot face pe teren, de potențialul meu de dezvoltare. Mai am multe de învățat și știu că încă nu mi-am atins nivelul maxim.

Totul va veni la timpul potrivit

Sunt încă în discuții. Nu vreau să mă grăbesc și sper să fiu inspirat. Voi lua o decizie în perioada următoare și-mi doresc să reîncep cu dreptul. Dar, atât timp cât nu simt că este decizia corectă, nu voi forța. Totul va veni la timpul potrivit”. Totuși, timpul potrivit pare că a trecut deja, pentru că Ianis Hagi a ratat toată pregătirea de vară la ipotetica sa nouă formație.

Internaționalul român a abordat și un alt aspect des comentat: convocările la națională, unele venite în momentele în care nu juca la echipa de club: ”Totul se rezumă la ideea că Mircea Lucescu iubește fotbaliștii dedicați, iar pentru asta îi voi fi recunoscător mereu. Nu cred că exista antrenor pe lume care să facă acele gesturi față de mine și să mă convoace la fiecare acțiune din septembrie până în noiembrie, ținând cont de situația mea de la club.

La națională vrea să-i răsplătească încrederea lui Lucescu

A avut încredere, știa ce fel de om sunt, chiar dacă nu întrețineam legături foarte apropiate. Dar colecta informații, afla cum mă pregătesc la club, cu toate că eram într-o situație dificilă (n.r. era la echipa a doua a lui Rangers, se antrena cu copiii și juniorii).

Iar eu am încercat să răsplătesc pe teren această atitudine a dânsului. România câștigase fără drept de apel primul meci din septembrie, 3-0 în Kosovo, și apoi am jucat acasă cu Lituania. Meciul curgea spre un 1-1 chinuit, am intrat pe final, am scos un penalty și am câștigat. Am continuat apoi seria de victorii pe linie în Liga Națiunilor, am fost titular la ultimul joc, acasă cu Cipru, când am dat și o pasă de gol. Dar, de fiecare dată când am intrat, asta aveam în gând: să-mi fac datoria față de nea Mircea, fiindcă a avut încredere în mine”, a declarat Ianis Hagi.

