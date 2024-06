24 iunie: ziua în care Silvio Berlusconi a fost condamnat la șapte ani de închisoare în scandalul Rubygate

La 24 iunie 1927 a fost fondată „Legiunea Arhanghelul Mihail”, iar în anul 1936 s-a născut actorul Robert Downey Sr.. În aceeași zi, dar în anul 2014, a murit actorul Eli Wallach.

24 iunie 1927: A fost fondată Legiunea Arhanghelul Mihail, cunoscută și drept Garda de Fier

În urmă cu 97 de ani, Corneliu Zelea Codreanu punea bazele mișcării „Legiunea Arhanghelul Mihail”, ce avea ca doctrină reînnoirea spirituală şi morală a societății românești. Trei ani mai târziu, partidul legionar și-a schimbat numele în ,,Garda de Fier”.

În luna decembrie a anului 1933, după ce Garda de Fier a preluat ideile fasciste, prim-ministrul de la acea vreme, Ion Gheorghe Duca, a decis să scoată formațiunea în afara legii, o hotărâre care a culminat cu asasinarea sa de către legionari în gara din Sinaia, la 29 decembrie 1933.

Ulterior, în anul 1935, partidul legionar și-a schimbat, din nou, denumirea, devenind ,,Totul pentru țară”.

24 iunie 1936: S-a născut actorul, regizorul și producătorul de filme Robert Downey Sr.

Născut la New York, Robert Downey Sr. este cunoscut, în special, pentru că a regizat filmul „Putney Swope”. A servit în armată înainte de a se lansa în industria filmului și a fost căsătorit de trei ori.

A încercat să-și țină viața personală departe de lumina reflectoarelor. Totuși, în anul 2001, când fiul său, Robert Downey Jr., nominalizat la Oscar, se confrunta cu acuzații de cocaină, Downey Sr. a vorbit pentru New York Post despre provocările care apar în industria filmului.

„Viața este prea ușoară atunci când ești o vedetă de cinema. Oamenii vor face tot ce vrei și îți vor oferi tot ce vrei", a mărturisit el la acea vreme. „Hollywoodul este un loc oribil".

Din filmografia sa amintim: „Boogie Nights/ Jurnalul unei vedete de film porno”, „Magnolia”, „To Live and Die in L.A./ Viață și moarte în L.A.”

Actorul a murit la 7 iulie 2021.

24 iunie 1948: A fost instituită blocada Berlinului

Blocada Berlinului s-a numărat printre primele crize internaționale majore ale Războiului Rece, fiind marcată de blocarea de către Uniunea Sovietică a accesului rutier și feroviar la Berlinul de Vest.

Situația de criză a ajuns la final în momentul în care Uniunea Sovietică a îngăduit sosirea asistenței americane, britanice și franceze, o operațiune cunoscută drept Operațiunea Vittles.

Blocada Berlinului a prevestit și împărțirea statului german din 1949 în Germania de vest (RFG) și cea de est (RDG), dar și divizarea orașului prin construcția Zidului Berlinului.

24 iunie 1957: S-a născut fotbalistul Ilie Bărbulescu

Născut la Piteşti, Ilie Bărbulescu a activat la echipa naţională de fotbal a României. În anul 1986, a câştigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, la Sevilla.

Mare parte din carieră şi-a petrecut-o la FC Argeş, între 1974-1982 şi în sezonul 1987-1988. În anul 1982, s-a transferat la FC Olt Scornicești, apoi la Petrolul Ploieşti. Ulterior, din anul 1984, a activat la Steaua Bucureşti, unde a cunoscut o spectaculoasă ascensiune, fiind titularizat pe postul de fundaş stânga.

Ilie Bărbulescu a murit la 1 februarie 2020.

24 iunie 2013: Silvio Berlusconi a fost condamnat la șapte ani de închisoare

Scandalul Ruby a izbucnit în anul 2011, iar, doi ani mai târziu, fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a fost găsit vinovat de abuz de putere și relații sexuale cu o prostituată minoră, marocana Karima El Mahroug (cunoscuta ca „Ruby")

Deși a fost condamnat la șapte ani de închisoare cu executare, Berlusconi a fost achitat de Curtea Supremă în anul 2015, care a admis că la momentul faptei el nu ştia că tânăra avea vârsta de doar 17 ani.

Amintim faptul că Silvio Berlusconi a murit la 12 iunie 2023.

24 iunie 2014: A murit actorul american Eli Wallach

Născut la 7 decembrie 1915, Eli Wallach este cunoscut, în special, pentru filmele „The Good, the Bad and the Ugly“ şi „ The Godfather Part III/Naşul III“.

Wallach a rămas activ şi după împlinirea vârstei de 90 de ani, cele mai recente roluri fiind în „Wall Street: Money Never Sleeps/ Wall Street: Banii sunt făcuţi să circule“ şi „The Ghost Writer/ Marioneta“, ambele lansate în 2010.

Din filmografia sa amintim: „Baby Doll”, „Two Much”, „How to Steal a Million/ Cum să furi un milion” și „The Associate/ Războiul sexelor pe Wall Street”.