Mike Tyson, dezvăluiri șocante despre dependența de cocaină. Confesiuni explozive despre droguri, căsnicie și Brad Pit

Mike Tyson (59 de ani), fost campion mondial la categoria grea, a vorbit cu durere despre unele dintre cele mai tulburătoare experințe din viața sa.

După o bătălie aprigă cu substanțele interzise, sportivul a dat cărțile pe față despre momentul în care acesta l-a surprins pe celebrul Brad Pitt în casa soției sale de atunci, Robin Givens. Scandalul s-a mediatizat fără doar și poate, la nivel global.

„Era nenorocitul de Brad Pitt!”

Tyson și Robin erau, la acel moment, în plin proces de divorț: „Într-o zi am ajuns acasă. Ea nu era acolo. Apoi am urcat pe drum cu BMW-ul pe care i-l cumpărasem și am văzut pe cineva acolo. Am crezut că este unul dintre prietenii ei din serial. Nu era. Era nenorocitul ăla de Brad Pitt. Eram în proces de divorț. Ne certam în presă, apoi ne împăcam… era un haos total!”.

„Am mers la un medic ca să cer ajutor și mi-a cerut și el drogul!”

De asemenea, Mike Tyson a vorbit și despre dependența de droguri cu care s-a confruntat în trecut. Consumul de cocaină l-a făcut să își piardă odihna și l-a adus într-un cerc vicios.

„Am luat o doză și am simțit că durerea dispare. Nu știam cum e. Dar apoi a revenit și a început să sângereze din nou, așa că a trebuit să mai iau încă o doză ca să amorțesc totul. Am mers la un medic ca să cer ajutor să mă las, iar medicul mi-a cerut și el drogul!”, a mai spus Tyson, în cadrul emisiunii comedianului Theo Von.