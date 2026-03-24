Bogdan Dinu, o mare speranță a sportului românesc, și-a anunțat retragerea din box. Fostul „greu” din Buzău s-a angajat la stat

Pugilistul român de categorie grea Bogdan Dinu a declarat, la un eveniment Zilei Poliției Române, că, neoficial, s-a retras din box, dar oficial o va face în cadrul unei festivități. La 39 de ani, el activează ca polițist în cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale (SAS) al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău,

În 2021, Bogdan Dinu a ratat șansa carierei. A pierdut prin KO cu Daniel Dubois, la categoria grea, în meciul care îl putea duce la o centură mondială.

Buzoianul, care pe atunci avea 34 de ani, a rezistat mai puțin de două runde în fața britanicului cu 11 ani mai tânăr, care a devenit astfel challenger obligatoriu la centura mondială WBA, deținută de americanul Trevor Bryan, neînvins în carieră.

Chiar dacă a pierdut, Bogdan Dinu a încasat cea mai mare bursă din cariera sa, 350.000 de euro, în timp ce adversarul său a primit 875.000 de euro. În martie 2019, Bogdan Dinu a mai încasat o sumă mare, 200.000 de dolari la meciul cu un alt challenger la titlul mondial, Kubrat Pulev.

Niciun pugilist român de categorie grea nu a luptat pentru un titlu mondial din boxul profesionist, dar Bogdan Dinu a fost extrem de aproape.

A fost în „Gala Bute”

În 2011, numele lui Bogdan Dinu s-a aflat pe afișul Galei Bute, de la Romexpo. El a luptat la categoria grea (peste 90,719 kg). Buzoianul a dat de pământ cu Awadh Mohamed Tamim (Tanzania). Românul s-a apărat bine în prima rundă şi i-au intrat cîteva lovituri foarte bune. Cu câteva zeci de secunde înaintea terminării primelor trei minute, o lovitură fulgerătoare a lui Dinu l-a trimis la podea pe Tamim. Victorie prin KO pentru român!

„Mulţumesc românilor pentru susţinere. Am dorinţă de afirmare, probabil aceasta este cheia succesului. Nu mă aşteptam să cîştig în prima repriză, am vizionat imagini cu adversarul şi ştiam că nu va fi uşor. Nu am eliberat toată energia, toată răutatea, sper să mai fie şi alte meciuri asemănătoare. Mă bucur că am deschis cu succes seria românilor în această seară", spunea Bogdan Dinu.