Imane Khelif, boxera prezentată ca „un bărbat care luptă împotriva femeilor”, îl lovește direct pe Trump: „Nu poate distorsiona adevărul”

0
0
Publicat:

Pugilista algeriană Imane Khelif, campioană olimpică la Paris, se află în centrul acuzațiilor și al controverselor. Sportiva se apără din nou și spune că a fost crescută ca o fată.

Imane Khelif, acuzată că lovește „ca un bărbat” FOTO EPA
Imane Khelif, acuzată că lovește „ca un bărbat” FOTO EPA

Campioana olimpică la box Imane Khelif a dezvăluit că a urmat terapie hormonală pentru a-și scădea nivelul de testosteron, înainte de Jocurile Olimpice de a Paris din 2024, susținând din nou că nu este transgender. „Am hormoni feminini. Oamenii nu știu, dar am urmat terapie hormonală pentru a-mi scădea nivelul de testosteron pentru competiție”, a declarat algeriana în vârstă de 26 de ani, într-un interviu acordat publicației L'Equipe.

Algerianca a confirmat că este purtătoare a genei SRY, situată pe cromozomul Y, care indică masculinitatea. Khelif a explicat că era „înconjurată de medici, un profesor mă monitoriza (...) Pentru turneul de calificare pentru Jocurile de la Paris, care a avut loc la Dakar, mi-am redus nivelul de testosteron la zero. Și apoi am câștigat medalia de aur (n.r. - la categoria 66 kg)”, și-a amintit pugilista, care s-a trezit ulterior în centrul unei campanii care a prezentat-o ​​drept un „bărbat care luptă împotriva femeilor”.

„Am fost crescută ca fată”

La fel ca taiwaneza Lin Yu-ting, de asemenea medaliată cu aur la categoria -57 kg la Jocurile de la Paris, Khelif a fost acuzată că este o atletă transgender de mai multe personalități proeminente, inclusiv Donald Trump, Elon Musk și autoarea britanică J.K. Rowling.

Respect pe toată lumea și îl respect pe Trump pentru că este președintele Statelor Unite. Dar nu poate distorsiona adevărul. Nu sunt trans, sunt fată. Am fost crescută ca fată, oamenii din satul meu m-au cunoscut întotdeauna ca fată”, a insistat Imane Khelif.

Pugilista, al cărui obiectiv este să concureze la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, știe că va trebui să își dea consimțământul pentru un test genetic impus de World Boxing, o organizație recunoscută de CIO, și a spus că este pregătită.

Pentru următoarele Jocuri, dacă va trebui să fac un test, îl voi face. Nu am nicio problemă. Am făcut deja acest test. Am contactat World Boxing, le-am trimis dosarul medical, testele hormonale, totul. Dar nu am primit niciun răspuns. Nu ascund nimic, nu refuz testele”, a mai spus ea.

