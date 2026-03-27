Video Ring de box în curtea unei școli din Alba Iulia. Doi elevi s-au bătut sub privirile colegilor. Momentul, distribuit pe rețelele sociale

Scene violente au avut loc într-o școală din Alba Iulia, unde doi elevi au transformat curtea unității de învățământ într-un adevărat ring de luptă, în timp ce colegii îi priveau și îi încurajau.

Incidentul s-a petrecut la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, iar imaginile surprinse de mai mulți elevi au fost ulterior distribuite pe rețelele de socializare, atrăgând atenția autorităților. În filmări se vede cum cei doi copii își împart pumni și picioare, în uralele celor din jur.

Potrivit informațiilor publicate de ziarulunirea.ro, conflictul a avut loc joi, iar conducerea unității de învățământ a sesizat imediat autoritățile după ce a aflat despre incident.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru lovirea sau alte violențe. Din primele verificări reiese că este vorba despre doi minori, în vârstă de 13 și 14 ani, ambii din Alba Iulia, care s-ar fi agresat reciproc pe fondul unui conflict spontan.

Reprezentanții IPJ Alba au precizat că, deși altercația a fost violentă, cei doi nu au suferit leziuni vizibile. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care a avut loc incidentul.