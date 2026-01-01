Peste jumătate dintre români lasă AI să le organizeze bugetul. Unii fug de stres prin „turism de evadare”

search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
Publicat:

Mai mult de jumătate dintre români spun că inteligența artificială le influențează obiceiurile privind cheltuielile și peste un sfert afirmă că apelează la AI ca să economisească bani, în timp ce aproximativ 35% apreciază „turismul de evadare”, pentru a elibera presiunea psihologică și a se deconecta de stresul cotidian. 

O tânără în aeroport
O treime dintre români apreciază „turismul de evadare”. Foto arhivă

Raportul, bazat pe datele interne ale Revolut și un studiu realizat de Dynata, evidențiază tendințele în finanțele personale, în 2025, și perspectivele pentru 2026. Datele arată că, în abordarea bugetelor personale, românii se bazează tot mai mult pe tehnologie și pe automatizare, în timp ce bugetarea manuală scade ca importanță.

Pe măsură ce costul vieții crește, definiția bunăstării financiare se schimbă. Confruntați cu majorări ale taxelor, incertitudine economică și austeritate, 34% dintre respondenți menționează că, în 2026, obiectivul lor principal este de a lua decizii financiare mai inteligente, în timp ce 23% își propun să își dezvolte activ activele financiare, mai degrabă decât să economisească.

Bani care se scurg printre degete: Abonamentele uitate

Raportul arată că românii nu au suficientă claritate asupra cheltuielilor zilnice. Deși 44% dintre români recunosc că au unul sau două abonamente lunare - de la streaming (38%) la fitness (12%) - eficiența financiară rămâne o problemă.

• 60% declară că plătesc pentru cel puțin un abonament pe care nu îl folosesc.

• 35% refuză să anuleze aceste servicii neutilizate, temându-se că „le-ar putea fi de folos mai târziu”.

Datele sugerează nevoia unei vizibilități mai bune, instrumentele de urmărire a plăților recurente devenind esențiale pentru cei 48% dintre respondenți care cheltuiesc lunar sub 100 RON pe aceste servicii. Potrivit raportului, în 2025 românii au cheltuit în medie 60 de lei/tranzacție pentru abonamente și plăți recurente pentru utilități, efectuând aproape 39 de milioane de tranzacții către diferiți furnizori pentru a plăti internetul, telefonia mobilă, abonamentele la diversele servicii de streaming sau cablu tv.

Ascensiunea achizițiilor făcute cu ajutorul inteligenței artificiale

2026 se anunță a fi anul cheltuielilor inteligente. „Noua mantră” a societății este din ce în ce mai mult legată de inteligența artificială, 55% dintre respondenți recunoscând că inteligența artificială le influențează comportamentul de consum.

• Economii inteligente: 26% folosesc inteligența artificială special pentru a economisi bani la cumpărăturile pentru Crăciun și finalul anului.

• Barierele rămân: În timp ce rata de adopție crește, 15% se tem că inteligența artificială nu se va potrivi cu propriile gusturi și preferințe, iar 12% invocă îngrijorări legate de confidențialitatea datelor.

Citește și: Tinerii români preferă conturile de economii și aurul în detrimentul proprietății imobiliare

Tendințe de călătorie: Era „evadării”

După ce în anii de după pandemia de COVID-19 ne-am confruntat cu un val de „călătorii din răzbunare”, anul 2026 va fi definit ca unul al „turismului de evadare” - călătoriile sunt văzute ca un mod de a lua o pauză de la poverile financiare și mentale zilnice.

• 35% dintre respondenți ar călători pentru a elibera presiunea psihologică.

• 13% călătoresc special pentru a scăpa de grija facturilor și a responsabilităților financiare.

• Datele Revolut indică faptul că, deși destinațiile tradiționale precum Grecia, Bulgaria și Italia rămân populare, există un interes tot mai mare pentru destinațiile exotice precum Japonia, Thailanda sau Vietnam, deoarece consumatorii caută deconectarea totală.

„Datele din studiile comandate de noi ne arată că 43% dintre oameni își doresc, pentru anul viitor, mai multă disciplină financiară, iar 23% caută instrumente digitale pentru a automatiza gestionarea averii lor. Fie că este vorba de utilizarea inteligenței artificiale sau de integrarea multiplelor servicii financiare într-o singură aplicație pentru gestionarea cheltuielilor și a nevoilor legate de călătorii, suntem alături de clienții noștri pentru a-i ajuta să treacă de la anxietatea financiară la un control financiar superior în 2026”, a declarat Florina Moisei, director general la Revolut Bank UAB Vilnius, sucursala București.

De la speculație la investiții documentate

În privința investițiilor, studiul arată că românii își doresc să perfecționeze obiceiurile de investiții în anul următor. Tendința este de a se îndepărta de speculații și să treacă la investiții pe termen lung, axate pe obiective. Un aspect încurajator este dat de reducerea percepției că există un decalaj de încredere în investiții între sexe. 39% dintre respondenți consideră că femeile sunt cel puțin la fel de pricepute la investiții ca și bărbații. Datele interne Revolut susțin concluziile. În octombrie 2025, numărul femeilor din România care au investit cu Revolut a crescut cu 25% față de 17% pentru bărbați, iar suma totală investită de femei a crescut cu 87% pentru acestea, față de 67% pentru bărbați.

Tamer Nurla, director general adjunct al Revolut Bank UAB Vilnius, sucursala București, a explicat la rândul său că „asistăm la o maturizare a pieței locale, cei interesați de investiții făcând tranziția de la speculații la investiții documentate. În timp ce 32% dintre români menționează lipsa fondurilor, iar 21% consideră că nu au informațiile necesare pentru a începe să investească, prioritatea noastră este democratizarea accesului unei diversități de profiluri de investitori la aceste instrumente”. „Prin oferirea de servicii de trading cu costuri reduse, cum ar fi acțiunile fracționate și ETF-urile, în același loc, în aceeași aplicație, eliminăm barierele care odinioară împiedicau oamenii să își construiască o bază de active pe termen lung”, a explicat oficialul.

Economie

Ghid de cumpărături

