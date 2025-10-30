Messi, rege și în MLS! Superstarul argentinian domină topul salariilor, urmat de un fost jucător al lui Tottenham

Messi, rege și în MLS! Starul argentinian, detașat pe primul loc în topul celor mai bine plătiți jucători. Son Heung-min, noul urmăritor

Lionel Messi, de opt ori câștigător al Balonului de Aur, continuă să domine nu doar pe teren, ci și în topurile financiare ale fotbalului nord-american.

Conform listei oficiale publicate de Asociația Jucătorilor din Major League Soccer, superstarul argentinian de la Inter Miami este, de departe, cel mai bine plătit jucător din campionat.

Lionel Messi, 20,4 milioane de dolari pe an

Messi încasează 20,4 milioane de dolari pe an din salariu garantat, o sumă uriașă comparativ cu restul jucătorilor din MLS.

Cifra nu include veniturile din sponsorizări și parteneriate comerciale, care se ridică la zeci de milioane de dolari, obținute în urma contractului semnat în vara lui 2023.

Actuala înțelegere expiră în decembrie, dar Messi este așteptat să semneze o prelungire pe încă trei sezoane cu echipa patronată de David Beckham.

Son Heung-min, transferul verii și locul doi în clasament

Pe poziția secundă se află Son Heung-min, noua vedetă a celor de la Los Angeles FC. Fostul căpitan al lui Tottenham câștigă 11,1 milioane de dolari anual și a devenit cel mai scump transfer din istoria MLS, evaluat la 26 de milioane de dolari.

Coreeanul a avut un start fulminant în SUA, marcând nouă goluri în 10 meciuri, contribuind decisiv la calificarea echipei sale în play-off.

Top 5 salarii din MLS

1. Lionel Messi (Inter Miami) – 20,4 milioane $

2. Son Heung-min (LAFC) – 11,1 milioane $

3 Sergio Busquets (Inter Miami) – 8,7 milioane $

4 Miguel Almiron (Atlanta United) – 7,8 milioane $

5 Hirving „Chucky” Lozano (San Diego FC) – 7,6 milioane $