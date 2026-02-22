Soția lui Messi, apariție de senzație lângă Anastasia Soare. Antonela face afaceri cu cea mai bogată româncă din SUA

Antonela Roccuzzo face un nou pas important în zona de business și imagine, devenind ambasador al brandului fondat de Anastasia Soare, una dintre cele mai de succes antreprenoare românce din lume, cu o avere estimată la 800 de milioane de dolari.

Soția lui Lionel Messi își leagă astfel numele de compania creată de românca stabilită în SUA la finalul anilor ’80, într-un parteneriat care consolidează imaginea internațională a brandului de machiaje.

„Suntem foarte mândri să o avem pe Antonela Roccuzzo ca ambasador al mărcii noastre. Ea reprezintă o influență discretă, dar puternică. Este elegantă, cu picioarele pe pământ și consecventă, o persoană care nu caută atenția, ci o câștigă prin valorile sale, stilul său natural și modul în care se dedică familiei și cauzelor pe care le susține.

Frumusețea și prezența ei sunt atemporale, iar ea este o adevărată bijuterie!”, a scris Anastasia Soare pe contul său de Instagram, unde a făcut anunțul.

Supranumită „Regina Sprâncenelor”

Anastasia Soare este astăzi una dintre cele mai puternice figuri din industria globală a frumuseții. În 2025, publicația Forbes a plasat-o pe locul 47 în clasamentul celor mai bogate femei din Statele Unite care și-au construit singure averea.

După lansarea brandului Anastasia Beverly Hills, antreprenoarea a ajuns să colaboreze cu unele dintre cele mai cunoscute femei din lume. Printre ele se numără supermodelele Naomi Campbell și Cindy Crawford, vedeta de televiziune Kim Kardashian, realizatoarea și filantroapa Oprah Winfrey, dar și Michelle Obama, fostă Primă Doamnă a Statelor Unite.