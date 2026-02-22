search
Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Soția lui Messi, apariție de senzație lângă Anastasia Soare. Antonela face afaceri cu cea mai bogată româncă din SUA

0
0
Publicat:

Antonela Roccuzzo face un nou pas important în zona de business și imagine, devenind ambasador al brandului fondat de Anastasia Soare, una dintre cele mai de succes antreprenoare românce din lume, cu o avere estimată la 800 de milioane de dolari.

Antonela Roccuzzo și Anastasia Soare Foto/Instagram
Antonela Roccuzzo și Anastasia Soare Foto/Instagram

Soția lui Lionel Messi își leagă astfel numele de compania creată de românca stabilită în SUA la finalul anilor ’80, într-un parteneriat care consolidează imaginea internațională a brandului de machiaje.

„Suntem foarte mândri să o avem pe Antonela Roccuzzo ca ambasador al mărcii noastre. Ea reprezintă o influență discretă, dar puternică. Este elegantă, cu picioarele pe pământ și consecventă, o persoană care nu caută atenția, ci o câștigă prin valorile sale, stilul său natural și modul în care se dedică familiei și cauzelor pe care le susține.

Frumusețea și prezența ei sunt atemporale, iar ea este o adevărată bijuterie!, a scris Anastasia Soare pe contul său de Instagram, unde a făcut anunțul.

Supranumită „Regina Sprâncenelor”

Anastasia Soare este astăzi una dintre cele mai puternice figuri din industria globală a frumuseții. În 2025, publicația Forbes a plasat-o pe locul 47 în clasamentul celor mai bogate femei din Statele Unite care și-au construit singure averea.

După lansarea brandului Anastasia Beverly Hills, antreprenoarea a ajuns să colaboreze cu unele dintre cele mai cunoscute femei din lume. Printre ele se numără supermodelele Naomi Campbell și Cindy Crawford, vedeta de televiziune Kim Kardashian, realizatoarea și filantroapa Oprah Winfrey, dar și Michelle Obama, fostă Primă Doamnă a Statelor Unite.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Cu industria la pământ, România a luat din nou poziția ghiocelului în fața Comisiei Europene. Germania, Franța, chiar și Bulgaria au luat poziții ferme. Doctorul inginer Petru Ianc face lumină
gandul.ro
image
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
mediafax.ro
image
Tragedie în fotbalul american! A fost găsit mort la doar 25 de ani
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
FOTO Neașteptat! După ce și-a desfăcut fermoarul și a devenit virală la JO de iarnă, Jutta Leerdam s-a dus să vadă un român
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Un francez a devenit tată la 91 de ani. Fiica cea mare a acestuia are 60 de ani
antena3.ro
image
Domeniile în care absolvenţii români îşi găsesc cel mai uşor un loc de muncă
observatornews.ro
image
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
cancan.ro
image
Un ministru spune că legea pensiilor nu este corectă. „Le-au luat pensionarilor, banii și anii”. Ce propune?
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Situația în care demisia unui angajat poate să-l facă să fie pasibil de închisoare. Regulile care trebuie respectate cu sfințenie
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, dezvăluiri în France Football înaintea meciului de baraj cu Turcia: „Sunt dovada că la 80 de ani, viaţa merge mai departe!”. Ce strategie are selecţionerul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost împreună cu Ronaldo și n-a stat pe gânduri, după ce a primit bani să spună totul
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Ce a putut să spună Georgiana Lobonț despre nașa Vlăduța Lupău. Toți colegii lor și-au dat coate când au aflat: Nu e doar din partea mea, e și din partea ei
romaniatv.net
image
Se schimbă ora mai devreme în 2026! Când trecem la ora de vară anul acesta
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Boala necruțătoare care l-a răpus pe Eric Dane. Destinul actorului din „Grey’s Anatomy”, frânt la 53 de ani
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
De ce pielea capătă un miros specific după vârsta de 40 de ani, chiar dacă faci și 3 dușuri pe zi. Ce alimente trebuie să consumi?
click.ro
image
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Sarmale de post Sursa foto shutterstock 1922971265 jpg
Sarmale de post. Vei uita că nu au carne!
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie trage lozul câștigător în martie 2026. Universul îi deschide toate ușile, după o perioadă lungă de încercări și lacrimi
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești