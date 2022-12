Mesajul insultător transmis de sora lui Ronaldo colegilor starului portughez

Portugalia a fost învinsă de Maroc în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar și a părăsit competiția. Ronaldo a părăsit terenul în lacrimi.

Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo, a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu totul revoltător la adresa colegilor starului portughez, după înfrângerea în fața echipei Maroc.

Ea i-a numit "șobolani" pe fotbaliștii lusitani.

"Am fost eliminați de la Cupa Mondială când un grup de șobolani (de la cluburi de mâna a doua) au celebrat victoria împotriva Elveției ca pe o victorie împotriva lui Ronaldo. Echipa națională reprezintă o țară întreagă. Din păcate, Portugalia nu a învățat această lecție", a scris Katia Aveiro.

Cristiano Ronaldo, care a ieșit în lacrimi de pe terenul de joc, la finalul meciului pierdut de naționala lusitană în fața echipei Marocului, din sferturile de finală de la Campionatul Mondial, a vorbit despre visul care s-a terminat.

Cristiano Ronaldo a scris un text de suflet pe contul său de Instagram.

„Câştigarea unei Cupe Mondiale cu Portugalia a fost cel mai mare şi cel mai ambiţios vis al carierei mele. Din fericire, am câştigat multe titluri internaţionale, inclusiv pentru Portugalia, dar să plasez numele ţării noastre în vârful topului mondial a fost cel mai mare vis al meu. Am luptat pentru asta. Am luptat mult pentru acel vis. În cele cinci participări ale mele la Cupa Mondială, de-a lungul a 16 ani, mereu alături de mari jucători şi susţinut de milioane de portughezi, am dat totul. Am dat totul pe teren. Nu am întors niciodată spatele luptei şi nu am renunţat niciodată la acel vis. Din păcate, ieri visul s-a încheiat“, a scris Ronaldo în mesajul său.

Atacantul a subliniat totodată, că „devotamentul meu faţă de Portugalia nu s-a schimbat nicio clipă. Am fost mereu unul în plus pentru a lupta pentru obiectivul tuturor şi nu aş întoarce niciodată spatele colegilor şi ţării mele. Deocamdată nu mai sunt multe de spus. Mulţumesc Portugalia. Mulţumesc Qatar. Visul a fost frumos cât a durat... Acum să sperăm că timpul va fi un bun sfătuitor şi va permite fiecăruia să tragă singur concluziile", a adăugat celebrul fotbalist portughez.