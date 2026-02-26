Meciurile nebune în Liga Campionilor la fotbal: Juventus, miracol doar pe jumătate în 10 oameni. Kovacs, dur în PSG - Monaco

Duelurile din play-off-ul Ligii Campionilor s-au încheiat miercuri seară. Real Madrid, PSG și Atalanta au obținut calificarea în „optimi”, în vreme ce Juventus, învinsă cu 5-2 în meciul-tur și cu om eliminat în meciul decisiv, reușește miraculos să câștige cu 3-0 în fața turcilor de la Galatasaray, aceasta fiind singura partidă care a intrat în prelungiri. „Bătrâna Doamnă” nu a mai avut însă puterea de a merge mai departe, încasând două goluri.

În primul meci al serii, Atalanta a reușit să răstoarne uluitor un handicap de două goluri în fața nemților de la Dortmund. Ulterior, Real Madrid și PSG au prins și ele un loc în runda următoare.

Juventus - Galatasaray a fost meciul serii. La pauză, Juve conducea cu 1-0. În startul părții secunde, minutul 48, englezul Lloys Kelly a fost eliminat. Torinezii n-au renunțat și au punctat în inferioritatea numerică de două ori, prin Gatti (70) și McKennie (82). A reușit să ducă jocul în prelungiri, unde Osimhen (105+1) și Yilmaz (119) au marcat.

Marți seară, Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen și Newcastle și-au asigurat biletele pentru optimile de finală.

Vineri, 27 februarie, de la ora 14:00 (ora României), este programată tragerea la sorți care va stabili duelurile din optimi.

Kovacs a rupt echilibrul

Istvan Kovacs a fost la „centru” la meciul retur din play-off-ul UEFA Champions League dintre Paris Saint-Germain și AS Monaco, partidă care a avut parte de un moment controversat în repriza secundă.

După 3-2 pentru PSG în tur, Monaco a deschis scorul în minutul 45, iar la pauză calificarea era trimisă în prelungiri.

Momentul care a rupt echilibrul s-a petrecut în minutul 59. Mai întâi, Mamadou Coulibaly, mijlocașul lui Monaco, a văzut cartonașul galben în minutul 55, după o alunecare asupra unui adversar.

Patru minute mai târziu, Coulibaly a avut un duel cu Achraf Hakimi. Intrarea n-a avut intensitate, însă Kovacs a dictat fault și i-a acordat al doilea cartonaș galben mijlocașului monegasc, eliminându-l în minutul 59. Francezul a contestat decizia, însă faza nu poate fi verificată în camera VAR, având în vedere că nu a fost vorba despre o eliminare directă. Meciul s-a terminat nedecis, scor 2-2, iar campioana Europei merge mai departe.

Rezultatele play-off-ului

Marți

Newcastle - Qarabag 3-2 (în tur 6-1)

Inter Milano - Bodo/Glimt 1-2 (în tur 1-3)

Atletico Madrid - Club Brugge 4-1 (în tur 3-3)

Bayer Leverkusen - Olympiakos Pireu 0-0 (în tur 2-0)

Miercuri

Juventus Torino - Galatasaray Istanbul 3-0 (3-2 d.p.) (în tur 2-5)

Real Madrid - Benfica Lisabona 2-1 (în tur 1-0)

Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 4-1 (în tur 0-2)

PSG - AS Monaco 2-2 (în tur 3-2)