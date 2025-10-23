search
Joi, 23 Octombrie 2025
Liga Campionilor: Real Madrid s-a descotorosit greu de Juventus. Seară cu 28 de goluri

Etapa a treia a grupei unice din Liga Campionilor s-a încheiat miercuri seară. Liverpool, Chelsea și Bayern Munchen au făcut spectacol, Real Madrid s-a chinuit pe Santiago Bernabeu cu Juventus, în timp ce Sporting Lisabona a reușit „remontada” pe teren propriu, contra celor de la Olympique Marseille.

Courtois a făcut minuni între buturi
Courtois a făcut minuni între buturi

Chelsea a profitat de eliminarea timpurie a căpitanului lui Ajax, Kenneth Taylor, care i-a lăsat pe „lăncieri” în inferioritate numerică după un fault dur comis în minutul 15. Marc Guiu și Moises Caicedo i-au adus în avantaj pe londonezi, iar Wout Weghorst a redus din diferență în minutul 33, din penalty. Tot în urma a două lovituri de pedeapsă, transformate de Enzo Fernandez și Estevao, Chelsea a intrat la cabine cu scorul de 4-1. Tyrique George a punctat imediat după pauză și a dus scorul la 5-1. Sporting Lisabona a profitat de eliminarea lui Emerson și a întors scorul cu Marseille, după ce francezii au intrat în avantaj la cabine.

Courtois a făcut minuni

În derby-ul serii, Real Madrid s-a chinuit pe teren propriu cu Juventus și s-a impus cu 1-0, grație golului marcat de Jude Bellingham în repriza secundă. Cele două echipe s-au întrecut în ratări. Deschiderea de scor a venit în minutul 57, Vinicius a făcut o fază frumoasă, s-a descurcat perfect între 3 adversari, apoi a șutat pe jos la colțul lung. Mingea a lovit bara și a sărit la Bellingham, aflat în poziție regulamentară. Englezul a împins mingea în poarta goală.

După meci, spaniolii de la Marca l-au elogiat pe belgianul Thibaut Courtois, despre care au scris că este cel mai bun portar din lume. „Courtois nu este doar un portar, este un căpitan, un lider, un exemplu. E coleg, e purtător de cuvânt, e brav, e implicat, e sincer, e un campion, e influent, e ambițios și e cel mai bun portar din lume”, a scris Marca.

Isak nu convinge

Liverpool a reușit „remontada” în deplasare cu Eintracht Frankfurt, după ce nemții au deschis scorul în minutul 26, prin Kristensen, la capătul unui contraatac. Fostul jucător al lui Frankfurt, Hugo Ekitike, a restabilit egalitatea în minutul 35, iar până în minutul 44 scorul arăta 3-1 în favoarea „cormoranilor”, după ce fundașii centrali Virgil van Dijk și Ibrahima Konate au marcat cu capul, în urma unor lovituri de colț. Gakpo și Szoboszlai au mai punctat în repriza secundă. Alexander Isak a avut o prestație ștearsă în prima parte a meciului de la Frankfurt, dar nu jocul său a reprezentat motivul pentru care a fost schimbat. După meci, Arne Slot a explicat că Alexander Isak a acuzat probleme medicale și a preferat să nu riște, mai ales că Liverpool conducea deja cu 3-1. „A simțit o problemă musculară. Sper că nu este nimic grav”, a spus Arne Slot, citat de Sport Bible. Alexander Isak a fost transferat de Liverpool de la Newcastle pentru nu mai puțin de 145 de milioane de euro. Suedezul este protagonistul celui mai scump transfer perfectat în perioada de mercato din vară. Un gol în opt meciuri are Alexander Isak la Liverpool.

Recordul lui Karl

Lennart Karl a devenit cel mai tânăr marcator din istoria lui Bayern Munchen în cupele europene, după ce a deschis scorul în minutul 5 al meciului cu Club Brugge, din etapa a treia a grupei unice din Liga Campionilor, încheiat cu scorul de 4-0. În vârstă de 17 ani și 236 de zile, Karl l-a depășit pe Toni Kroos, care în 2007, la 17 ani, 9 luni și 21 de zile, marca în victoria lui Bayern Munchen în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, scor 3-2, în Cupa UEFA. El s-a aflat la primul său meci ca titular pentru Bayern Munchen. Recordul era deținut de către Samuel Kuffour, care marca în remiza cu Spartak Moscova din 1994, scor 2-2. Francezul avea atunci doar 18 ani și 61 de zile. Recordul lui Bayern Munchen pentru toate competițiile este deținut de Mathys Tel, care marca pentru bavarezi la vârsta de 17 ani, 4 luni și 4 zile, într-o victorie cu 5-0 în Cupa Germaniei, contra celor de la Viktoria Koln. Grație acestei victorii cu Club Brugge, Bayern Munchen a bifat al 12-lea succes consecutiv în acest sezon, în toate competițiile. Bavarezii au debutat cu un succes cu scorul de 2-1 în fața lui Stuttgart, în Supercupa Germaniei, iar apoi au urmat victorii pe bandă rulantă în Bundesliga: 6-0 cu RB Leipzig, 3-2 cu Augsburg, 5-0 cu Hamburg, 4-1 cu Hoffenheim, 4-0 cu Bremen, 3-0 cu Frankfurt și 2-1 cu Borussia Dortmund. În Liga Campionilor, Bayern a debutat cu un 3-1 în fața lui Chelsea, iar a doua victorie a venit în Cipru, cu Pafos, scor 5-1.

Rezultatele de miercuri din Liga Campionilor

Athletic Bilbao - Qarabag FK 3-1

Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1

AS Monaco - Tottenham 0-0

Atalanta Bergamo - Slavia Praga 0-0

Bayern Munchen - Club Brugge 4-0

Chelsea - Ajax Amsterdam 5-1

Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5

Real Madrid - Juventus Torino 1-0

Sporting Lisabona - Marseille 2-1

Sport

