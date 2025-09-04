Meci amical România - Canada, vineri, ora 21:00, Arena Națională. Tricolorii, decimați de accidentări

Naționala de fotbal a României va înfrunta naționala Canadei, una dintre cele trei gazde ale Mondialului de anul viitor, într-un meci amical programat mâine, de la ora 21:00, iar apoi se va deplasa în Cipru pentru meciul din preliminariile Cupei Mondiale din 2026 care este programat pe 9, ora 21:45. Meciul cu Canada va fi transmis de Antena 1.

La conferința de presă de astăzi, selecționerul a discutat despre situația lui Ianis Hagi (26 de ani), cu care a vorbit la telefon. Mircea Lucescu a confirmat că Ianis a ales Turcia (Alanyaspor) și a precizat că a intervenit pentru ca fiul „Regelui” să meargă la Dinamo Kiev, unde a ajuns, în schimb, basarabeanul Vladislav Blănuță (23 de ani). Antrenorul a mai anunțat că îl va arunca în luptă pe rebelul Louis Munteanu (23 de ani), atacantul de la CFR Cluj.

Gigi Becali e supărat

Campioana Superligii, FCSB, oferă cei mai mulți jucători la această acțiune. Mircea Lucescu (80 de ani) a convocat șapte jucători ai „roș-albaștrilor” pentru „dubla” împotriva Canadei și Ciprului. Este vorba despre Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Adrian Șut, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Daniel Bîrligea. Ultimul s-a accidentat însă și a fost înlocuit și Ștefan Baiaram (22 de ani). Patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani), s-a plâns de numărul mare de jucători convocați de la FCSB și chiar a spus că el nu i-ar fi chemat pe Șut și pe Olaru. „Eu spun adevărul acum! Dacă aș fi fost Lucescu, eu nu i-aș fi luat pe Olaru și pe Șut. N-au arătat… Să nu se supere Olaru și Șut, dar eu nu îi luam la echipa națională. Bine, îl luam pe Tănase, că a fost numărul 1. Numai Tănase cred că o să joace titular din cei chemați, că nu are cine altcineva”, a spus Gigi Becali, la fanatik.

„Încet-încet, o să desființăm echipa națională”

Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a ținut să-i dea răspunsul patronului de la FCSB. „Mai bună reclamă pentru jucători decât să ai șapte la echipa națională… (n.r. - cei de la FCSB și-ar fi dorit să lucreze în aceste două săptămâni) Cu gândirea asta, încet-încet o să desființăm echipa națională, că e mai bine să stea ăia la club, să vină direct la meci. Și așa judecăm greșit selecționerii. Ei, uneori nu au nici patru zile pentru a pregăti un meci”, a declarat Stoichiță potrivit fanatik.ro. De asemenea, Stoichiță speră în continuare ca Bîrligea să se refacă la timp pentru meciul împotriva Ciprului: „Eu sper ca la Bîrligea să nu fie nimic grav. Primul meci (n.r. - cu Canada) e cu caracter amical, în care nu e foarte important să fii prezent, dacă poți să te refaci până la meciul următor (n.r. - cu Cipru)”.

Chipciu, chemat de urgență

Andrei Borza (19 ani) s-a accidentat în cantonamentul echipei naționale. Fundașul stânga de la Rapid are probleme medicale și este incert pentru cele două meciuri. Dacă ar fi trecut peste problemele medicale, Andrei Borza ar fi bifat primele minute la prima reprezentativă a României. Fundașul stânga a mai fost convocat o dată, în mandatul lui Edi Iordănescu, dar a fost doar rezervă neutilizată la un meci cu Andorra, 4-0, din preliminariile EURO 2024. FRF a confirmat ieri accidentarea lui Borza și faptul că înlocuitorul lui va fi veteranul Alexandru Chipciu (36 de ani), fotbalistul Universității Cluj. „Andrei Borza a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. Investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru. În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj. Echipa națională și staff-ul îi urează lui Andrei recuperare rapidă și îl așteaptă să revină la lotul național cât mai curând!”, a transmis federația. După accidentarea lui Borza, singura soluție pentru postul de fundaș stânga a rămas Nicușor Bancu (32 de ani), jucătorul Universității Craiova. Rămâne de văzut dacă până la ora primului meci oficial din septembrie, cel cu Cipru, va mai fi chemat cineva sau lotul va rămâne în actuala componență.

Cu ochii pe Ghiță

În lotul convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru această acțiune se regăsește și Virgil Ghiță (27 de ani), stoperul care a avut evoluții excelente pentru Hannover în Zweite Bundesliga, în acest start de sezon. Ilie Dumitrescu (56 de ani), fostul atacant al naționalei, a spus că-și dorește să-l vadă pe teren pe Ghiță în cele două meciuri ale României. Ilie crede că stoperul lui Hannover merită să joace pentru prima reprezentativă prin prisma evoluțiilor foarte bune pe care le-a avut la echipele de club în ultimii ani (Cracovia din Polonia și acum Hannover din Germania). „Aș vrea să-l văd pe Ghiță. Aș vrea să-l văd la lucru. A avut cifre foarte bune în Polonia și acum în Germania la Hannover, în Zweite Bundesliga”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi.

Pușcaș își caută echipă

Om de bază în mandatul lui Edy Iordănescu (47 de ani), George Pușcaș (29 de ani) a fost sărit de la convocări de la Mircea Lucescu. Atacantul a rămas la începutul lunii fără echipă. După retrogradarea în divizia secundă, nu va mai continua la Bodrumspor, de care s-a despărțit de Bodrum după doar un sezon. Deși avea contract valabil până în vara anului 2027, retrogradarea echipei în liga secundă din Turcia a dus la rezilierea angajamentului. „Ne despărțim de jucătorul nostru George Pușcaș, în urma unui acord reciproc. Îi mulțumim pentru contribuția avută și îi urăm succes în continuare în carieră”, a transmis Bodrum prin intermediul rețelelor de socializare. În stagiunea trecută, Pușcaș a reușit 11 goluri și 4 pase decisive pentru formația turcă. Conform transfermarkt.com, cota sa de piață este în prezent de 1,1 milioane de euro. De-a lungul carierei, internaționalul român a mai evoluat pentru Liberty Oradea, Bihor Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Reading, Pisa și Genoa. Presa din Peninsulă notează faptul că Pușcaș ar putea reveni în Serie B, la Sampdoria. Pușcaș se află în situația lui Ianis Hagi, care încă nu și-a găsit echipă, deși se zvonește că s-a înțeles cu Alanyaspor.

Unde se vede Mondialul

În ultimii ani, exceptând Campionatul European din 2024, transmis de PRO TV, meciurile naționalei României s-au văzut cu rândul pe două canale care au achiziționat drepturile de televizare, Antena 1 și Prima TV. De această dată, amicalul cu Canada va fi transmis pe Antena 1. Tot pe Antena 1 au mai fost transmise și cele două partide pierdute de tricolori în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, jocul cu Bosnia (0-1) și Austria (1-2). În continuare, în aceste preliminarii, Antena 1 va mai transmite alte două meciuri: România - Austria (12 octombrie) și România - San Marino (18 noiembrie). De asemenea, tot Antena 1 a cumpărat drepturile de televizare ale Campionatului Mondial din 2026.

Răspunsul lui Edy pentru „Luce”

Edward Iordănescu, antrenorul de la Legia Varșovia și fostul selecționer al României, i-a dat o nouă replică lui Mircea Lucescu. După ce a preluat conducerea naționalei României, Mircea Lucescu a criticat de mai multe ori modul în care echipa s-a prezentat în Euro 2024 sub comanda lui Edward Iordănescu. Declarațiile lui Lucescu au stârnit reacții chiar și din partea lui Anghel Iordănescu. Întrebat depre „înțepăturile” venite din partea lui Lucescu, antrenorul Legiei a amintit de performanțele reușite de națională sub comanda lui. „România a performat în mandatul meu. Eu am avut niște obiective și le-am atins. Dacă cineva se așteaptă ca, după 8 ani de secetă, România să câștige o grupă fără eșec și să joace și fotbal total, era imposibil. Am prioritizat anumite lucruri, am făcut o analiză complexă, am înțeles unde sufeream - naționala primea foarte multe goluri. Am încercat ca inclusiv jucătorii talentați - Man, Coman - să fie jucători care să alerge câte 11 kilometri și făceau alunecări pentru a ajuta echipa. A fost greu să consolidez și să stabilizez. Am considerat că, într-un timp scurt, ăsta este lucrul pe care îl pot face. Din punctul meu de vedere, înțepăturile contează mai puțin. Mai important este ce am realizat - dar nu doar eu, pentru că în spate a fost o întreagă echipă, a fost și susținerea federației. Toate lucrurile astea ne-au făcut să performăm. Eu doar am construit și am dat calea. Și nu în ultimul rând, cred că am lăsat o echipă competitivă, care a performat. Lucrurile pot reintra rapid pe un făgaș normal. Când am venit, jucam cu 5-7.000 de spectatori, când am plecat, am jucat cu un stadion plin, cu Elveția. Sunt sigur că nea Mircea și băieții au capacitatea de a întoarcă situația în favoarea lor”, a spus Edy Iordănescu, la Prima Sport.

Mutu îl cere pe Cârjan

Adrian Mutu, 35 de goluri la națională, voia un dinamovist la națională.

„Eu cred că Dinamo, dacă îl are pe Mazilu, cel care era atunci când a plecat de la Farul, are o armă importantă în lotul echipei. E un transfer foarte bun după părerea mea. Lotul nu mi se pare mai valoros decât anul trecut, dar este mai închegat, mai ales acolo la mijloc.

După părerea mea, l-aș fi convocat pe Cătălin Cîrjan la echipa mare a naționalei. Eu cred că este unul dintre cei mai în formă jucători din campionat, cum e și Dobre, de la Rapid. Eu aș fi convocat 3 jucători: Baiaram, Dobre și Cîrjan. Eu l-aș fi convocat și pe Cîrjan.

Orice selecționer gândește că aduce jucătorii care creează nucleul acela de bază al echipei, e corect. Dar Baiaram, Dobre și Cîrjan, cei mai în formă după părerea mea, nu au voie să lipsească. Sunt deja 2 acolo dintre ei, Dobre e în mare formă la Rapid, dar și Cîrjan la Dinamo.

Nu a fost minusul lui în play-off (n.r. – Despre forma lui Cîrjan în play-off-ul campionatului trecut), ci al echipei. Noi nu ne așteptam să intre în play-off. Dacă tu nu ai forță ca echipă, poți să îl ai și pe Pele. Eu cred că ce arată Cîrjan de un sezon și jumătate trebuia convocat 100%, poate să se supere nea Mircea, dar asta este părerea mea”, a transmis Adrian Mutu (46 de ani), conform fanatik.ro.