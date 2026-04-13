Mâna dreaptă a lui Gigi Becali, amintiri dureroase din pușcărie. Și-a sărbătorit ziua de naștere la o mănăstire de călugări

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a făcut o promisiune înaintea jocului cu Oțelul, scor 4-0, în etapa a 4-a a play-out-ului Superligii.

Oficialul a plecat imediat după joc la biserica Schitul Darvari, unde și-a serbat ziua de naștere. A împlinit 61 de ani.

Alături de conducătorul FCSB-ului, la biserică a fost și Teodora Stoica, fiica sa, care i-a și transmis un mesaj lui MM.

„La mulți ani, MM Stoica. Te iubesc cel mai mult”, i-a transmis Teodora Stoica tatălui ei, prin intermediul unei postări la InstaStory Alături de mesaj, Teodora Stoica a publicat și o imagine cu MM Stoica de la Schitul Darvari, o oază de spiritualitate aflată în centrul Capitalei. Schitul Darvari este o mănăstire de călugări.

Tăiat de la permisie

În urmă cu mai bine de un deceniu, Stoica își sărbătorea ziua de naștere, 50 de ani de viață, tot în Duminica Paștelui. În 2015, era închis la Penitenciarul Jilava, după ce a fost condamnat în Dosarul Transferurilor.

Deși în primă fază avusese o permisie de 3 zile, s-a decis în final să fie învoit doar o zi, în Duminica Paștelui.

„Am mai avut o singură aniversare de acest fel, care a nimerit în Duminica Paștelui, când am sărbătorit 50 de ani.

Atunci am primit un ”cadou” din partea conducerii Penitenciarului Jilava. Au fost propuse 3 zile permisie, dar mi s-a dat doar una. Acesta a fost ”cadoul”.

Da, mi s-a zis că e mai bine așa. Nu a fost ceva în regulă, din moment ce punctul de lucru mă propune cu 3 zile, iar eu ajung cu una. Dacă spuneți că a fost mai bine așa, atunci mai bine așa. Și a fost mai bine așa. Nu știu pentru cine.

Atunci am sărbătorit aniversarea a 50 de ani cu părinții, care trăiau amândoi atunci, și cu un prieten, care între timp mi-a devenit și fin. Și atât. Așa am sărbătorit. Ouă ciocnite, cozonac, fără alcool, că trebuia să mă întorc la penitenciar și nu puteam să revin dacă…", a declarat MM Stoica, pentru Fanatik.

Oficialul a dezvăluit că la Jilava l-au vizitat Mirel Rădoi, Costel Gâlcă și Cosmin Olăroiu.