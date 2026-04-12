Ce nu i-a convenit lui Gigi Becali, chiar dacă FCSB a spulberat-o pe Oțelul, 4-0. A măscărit-o pe adversară în ziua de Paște: „Am întâlnit niște jaloane!”

FCSB a bifat un succes clar în play-out, 4-0 în fața celor de la Oțelul Galați, dominând categoric partida și confirmând forma bună din această perioadă. Echipa pregătită de Mirel Rădoi a rezolvat practic meciul încă din prima repriză, când a înscris de patru ori, arătând eficiență și ritm ofensiv.

Seria golurilor a fost deschisă de Tănase, din penalty, după care avantajul a fost mărit rapid de Mihai Popescu. La scurt timp, Olaru și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, iar înainte de pauză, Alex Stoica a închis tabela pentru prima parte, după o pasă decisivă venită de la căpitan.

La final, Gigi Becali a reacționat, apreciind prestația echipei, însă a subliniat că rezultatul trebuie privit cu echilibru. Patronul a sugerat că adversarii nu au fost la cel mai bun nivel, motiv pentru care diferența de scor nu trebuie să ducă la relaxare.

„Se simte mâna lui Rădoi!”

În urma acestui rezultat, FCSB se menține în apropierea liderului din play-out, la doar un punct în spatele celor de la UTA Arad, rămânând implicată în lupta pentru prima poziție.

„Se simte mâna lui Rădoi în ceea ce priveşte agresivitatea. I-a trebuit puţină vreme, e de vreo lună, ca să imprime agresivitatea, nu jocul. Agresivitatea a făcut asta, să nu ne îmbătăm cu apa rece, că după o să avem surprize mari.(n.r. spuneţi că la joc mai e de lucrat) Păi ce am făcut?

Eu spun să nu ne îmbătăm cu apă rece, să nu se interpreteze. Noi am jucat cu o echipă care a adormit pe teren. Trebuia să fie 10-0 pentru noi. Odată ce la pauză ai 4-0… nu e în regulă. Azi am întâlnit nişte jaloane. Eu v-am spus că noi avem şase jucători foarte valoroşi şi, imprimând agresivitatea, s-a întâmplat ce s-a întâmplat!”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro.