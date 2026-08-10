 O carte împrumutată acum 150 de ani a fost returnată unei biblioteci din Australia. Amenda calculată pentru întârziere | adevarul.ro
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O carte împrumutată acum 150 de ani a fost returnată unei biblioteci din Australia. Amenda calculată pentru întârziere

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O carte împrumutată în urmă cu 150 de ani a fost returnată zilele acestea unei biblioteci din Australia. Cartea a fost descoperită în urmă cu aproximativ 30 de ani, în timpul unor lucrări de renovare, însă familia nu și-a dat seama că volumul aparținea bibliotecii decât recent.

Cartea returnată după 150 de ani/FOTO: Biblioteca din Kiama
Cartea returnată după 150 de ani/FOTO: Biblioteca din Kiama

„Antichitățile Atenei” a fost împrumutată de la o bibliotecă locală din Kiama, în jurul anilor 1870. Kiama este un oraș de coastă situat la aproximativ 120 de kilometri sud de Sydney, scrie BBC.

Cartea tratează arhitectura Greciei antice și a fost păstrată timp de decenii într-un cufăr ascuns în spatele unui șemineu astupat cu scânduri. Ea a fost descoperită recent de un membru al familiei.

Ross Simmons, în vârstă de 77 de ani, crede că străbunicul său, John Simmons, ar fi putut împrumuta cartea pentru a-l ajuta în domeniul în care lucra. Acesta a fost pietrar ucenic în Westminster, la mijlocul secolului al XIX-lea, înainte de a deveni arhitect în Australia.

Simmons, pasionat de istoria familiei sale, a spus că străbunicul său a studiat la Londra între 1839 și 1844.

„După studiile din Londra, a fost ucenic la alți pietrari pentru a-i ajuta la construcția Parlamentului”, a declarat Simmons.

În 1857, la vârsta de 27 de ani, John Simmons a emigrat din Marea Britanie în Australia. A locuit inițial în cartierul Newtown din Sydney, înainte de a se muta în Kiama, după ce a coordonat construcția unei biserici în orașul de coastă.

„Era foarte interesat de arhitectură, construcții și clădiri”, a spus Simmons, adăugând că volumul împrumutat „probabil a stat pe un raft în casa lui” și a fost folosit ca material de referință. Abia recent, Ross Simmons a descoperit ștampila Bibliotecii Kiama și regulile de împrumut de pe carte, confirmând că acesta fusese împrumutat de la bibliotecă.

Care este amenda pentru întârziere

Angajații Bibliotecii Kiama au calculat că amenda pentru întârziere s-ar fi ridicat la 97 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 15.000 de lire sterline în prezent. Din fericire pentru familia Simmons, amenda a fost anulată.

„Oamenii au venit chiar și de la 40 de minute distanță pentru a ține cartea în mâini... este o cărticică frumoasă și are o poveste extraordinară de spus”, a afirmat Michelle Hudson, managerul bibliotecilor din cadrul Consiliului Local Kiama.

Volumul, legat în pânză, prezintă unele urme provocate de apă, dar în rest se află într-o stare bună, a spus Hudson.

Ea a mai spus că, în 1872, consiliul local a primit o subvenție pentru înființarea bibliotecii orașului, care avea la acea vreme mai puțin de 1.000 de cărți în colecție. Cartea restituită era marcată cu numărul 506.

Registrele de împrumut din acea perioadă s-au pierdut, astfel că nu se știe cu exactitate cine a împrumutat cartea. Volumul a fost inclus în colecția specială a bibliotecii și nu va mai putea fi împrumutat. Ross Simmons crede că străbunicul său s-ar fi bucurat să vadă cartea returnată și probabil s-ar fi amuzat de poveste.

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