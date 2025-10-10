Reacția FRF, după ce Mircea Lucescu a vorbit despre demisie. Selecționerul vrea să îi lase locul lui Gică Hagi

După meciul amical de aseară cu Moldova, câștigat de România cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit în mai multe rânduri despre demisie. A declarat că că a vrut să plece după remiza cu Cipru, 2-2, din septembrie, apoi a spus că partida cu Austria, de duminică, ar putea fi ultima la cârma naționalei.

Referitor la cea din urmă variantă, selecționerul a adus în discuție o promisiune făcută mai demult, potrivit căreia va face un pas în spate dacă locul său la cârma naționalei va fi luat de Gică Hagi, în prezent fără vreun angajament. FRF a reacționat, prin vocea lui Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. Acesta a declarat pentru GSP că Federația nu e de acord cu o plecare a selecționerului.

„De demisie nu am discutat cu Lucescu. Din partea noastră, nu am discutat de demitere. Nea Mircea a scăpat-o, a zis de înlocuitor, că nu știu cum. Cine să fie de acord cu treaba asta? Cum să renunțăm la el? Lucescu e un monument în fotbal care poate întoarce soarta unei echipe oricând. Această discuție despre demisie nu își are rostul. Nu suntem de acord cu o demisie”, a declarat Mihai Stoichiță,

Am vrut să-mi dau demisia după Cipru. Să vedem dacă meciul cu Austria va fi ultimul meu meci. Cipru e o echipă foarte bună, nu a fost întâmplător. Am fost atât de supărat încât mi-a venit să am demisia... Nu știu ce va fi la baraj, eu am făcut o promisiune, vom vedea ce va fi - Mircea Lucescu, după meciul cu Moldova