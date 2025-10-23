LIVETEXT / FCSB - Bologna, azi, ora 19:45, în Liga Europa. Campioana, lăsată de izbeliște de propriii suporteri

FCSB revine fără prea mare entuziasm în Europa, copleșită de dezamăgirile și de grijile din Superligă, unde ocupă o poziție codașă.

În etapa a 3-a din faza unică de Liga Europa, arbitrul leton Andris Treimanis va împărți astăzi dreptatea între campioana României şi formația italiană Bologna, partidă programată să înceapă de la ora 19:45, pe „Arena Națională” din Bucureşti. Treimanis a arbitrat naționala României, în meciul pierdut cu 2-3 în fața Armeniei, la Erevan, pe 31 martie 2021, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022. FCSB are cu două puncte în plus față de rivala din Serie A: a învins-o pe Go Ahead Eagles cu 1-0, în Olanda, în prima etapă a fazei principale din Europa League, iar apoi a pierdut la Bucureşti cu Young Boys Berna, scor 0-2. Bologna a fost învinsă de Aston Villa cu 1-0, la Birmingham, în prima etapă, după care a remizat acasă cu Freiburg, 1-1. Așadar, italienii au o foame mai mare de puncte.

Boicotul suporterilor

Interesul publicului pentru a vedea meciul pe viu este unul redus Cu două zile înaintea partidei de pe cel mai mare stadion al țării se vânduseră aproximativ 23.000 de bilete, nici jumătate din capacitatea arenei. Atitudinea distantă a spectatorilor are de a face cu rezultatele slabe înregistrate de campioana României în actualul sezon. În repetate rânduri, ultrașii au promis că nu vor mai merge la stadion la meciurile echipei. Înaintea confruntării, cu cele 3 puncte, FCSB ocupă locul 24 în clasamentul general, în timp ce Bologna se află pe poziția 27. Pentru partida de astăzi sunt așteptați și aproximativ 1.700 de suporteri italieni. Biletele pot fi achiziționate online, prin platforma oficială a clubului, sau direct de la casele Arenei Naționale, care vor fi deschise în ziua meciului de la ora 12:00. Prețurile variază între 40 de lei (peluze) și 125 de lei (tribune), iar pachetele VIP sunt disponibile între 200 și 500 de lei.

„Poate unii oameni nu mai cred în noi”

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous (45 de ani), a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că este încrezător că formația sa poate depăși pasa proastă pe care o traversează, arătându-se încrezător în șansele de a câștiga meciul de joi, cu Bologna, din etapa a treia a Europa League.

„Ceea ce mă preocupă cel mai mult este meciul de mâine, suntem concentrați pe această partidă. Eu sunt o persoană care vede mereu pozitiv ziua următoare, pentru că am spus-o de multe ori: acesta este fotbalul. Desigur, nu trecem printr-o perioadă bună, dar nu trebuie să uităm ce au realizat acești jucători pentru echipă.

Și pot spune că această echipă își va reveni, de asta să fiți siguri. Le spun înainte de fiecare meci, indiferent cine joacă, că doar din istoria acestui club și din respect pentru acest tricou, putem lupta cu orice echipă. Iar mâine mergem acolo ca să câștigăm meciul, nu doar să participăm. Știu că poate unii oameni nu mai cred în noi acum.

Poate unii ne subestimează, dar zilele bune pentru acest club vor reveni. Vom încerca să facem tot ce putem. Vom munci în continuare pentru a ne îmbunătăți jocul, dar acesta este fotbalul, asta e natura lui, și la cel mai înalt nivel, toate echipele trec prin astfel de momente. Poate noi trecem printr-un moment puțin mai lung, dar trebuie să știți că nu vom renunța niciodată.

Suntem un club care va lupta pentru tot, în fiecare meci. Și înțelegem, nu suntem proști, înțelegem foarte bine situația, dar în fiecare meci vom lupta la fel și credem că putem câștiga împotriva oricui”, a declarat Charalambous.

Becali a decis echipa

FCSB face schimbări majore în primul 11. Patronul-antrenor Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul cu Bologna, iar cinci jucători sunt în afara planurilor, după eșecul rușinos cu Metaloglobus, scor 1-2. Înfrângerea, catalogată drept „surpriza campionatului”, l-a făcut pe finanțator să-și critice dur o parte dintre jucători. Și să anunțe că nu mai contează pe cinci jucători importanți ai lotului, printre care Vlad Chiricheș, Malcom Edjouma și David Kiki. Doar că la Becali nu este niciodată nimic sigur și definitiv. Doar în cazul lui „Chiri” s-a răzgândit de câteva ori și l-a readus în primul 11. „Edjouma, Kiki și Chiricheș. Sunt trei și o să mai fie, probabil, încă doi. Pe care îi cam știu, dar n-are rost să-i spun. Deci dau cinci, o să aduc cinci jucători. O să fac revoluția pe care n-am făcut-o niciodată! Păi, dacă dorm pe teren…", a declarat Gigi Becali. Cu Bologna, Denis Alibec va fi titular în atac, iar Darius Olaru va completa ofensiva. În apărare, se vor regăsi Ngezana, Lixandru și Baba Alhassan. De asemenea, Florin Tănase nu va începe ca titular, patronul anunțând că nu îi va mai folosi simultan pe el și Olaru în formula de start. „Joc cu cea mai bună echipă. Olaru va juca acum. Îi mai dau o șansă, poate își revine. În apărare îl avem pe Ngezana. Vom încerca cu Lixandru și cu Baba Alhassan. Nu mai joc cu Baba fundaș central, că face numai greșeli!”, a spus Gigi Becali.

Cum l-a ratat pe Teles

În timp ce-și „săpunește” propriii jucători, Gigi Becali râvnește la fotbaliștii altor echipe. A dezvăluit că a vrut să-l transfere la începutul sezonului pe Samuel Teles (28 de ani), fostul mijlocaș portughez de la Oțelul Galați. În cele din urmă, lusitanul a ales Universitatea Craiova, formația antrenată de finul său, Mirel Rădoi (44 de ani). Portughezul este acum om de bază în Bănie. A jucat 16 meciuri în toate competițiile, perioadă în care a marcat un gol și a oferit două assist-uri. Becali și-a recunoscut greșeala, iar de acum susține că va transfera imediat un fotbalist pe care și-l dorește în mod special. „Eu am greșit-o. Spun în premieră, am vrut să iau un mijlocaș pe care îl doream. L-a luat o contracandidată. L-a luat altcineva, pentru că un prieten de-ai mei mi-a spus că nu domne, să nu îl iau eu pe ăla. Am vrut să îl iau pe Teles. Nu-i super fotbalist, dar totuși… Un prieten de-ai mei m-a convins să nu îl iau. De acum în colo, când vreau un jucător, îl iau și gata. Dacă e bine, bine, dacă nu, iar bine. Îi fac contract pe 6 luni și pe un an, iar după «hai, pleacă acasă»!”, a spus Becali. Portughezul e cotat de site-ul de specialitate Transfermarkt la 600.000 de euro.

Dragomir se ține departe de România

Gigi Becali plânge nu doar după Teles, ci și după internaționalul Vlad Dragomir, devenit om de bază în mandatul lui Mircea Lucescu. Campioana a încercat de mai multe ori transferul mijlocașului, însă fără succes. În prezent, Vlad Dragomir evoluează pentru Pafos în Champions League. „Au fost discuții de mai multe ori, de vreo două-trei ori. Eu am spus de la început că vreau să joc afară. Nu voiam să mă întorc în România, chiar dacă FCSB e un club important, puternic, cu rezultate în Europa. Pentru mine a fost important să rămân să joc în străinătate, de asta și discuțiile despre transfer au fost scurte", a spus Vlad Dragomir, potrivit We Love Sport. În vârstă de 26 de ani, Vlad Dragomir a fost recuperat de Mircea Lucescu (80 de ani). Pe vremea când Edy Iordănescu (47 de ani) conducea prima reprezentativă, fotbalistul lui Pafos era ignorat. „Joc meci de meci cu evoluții remarcabile la liderul unui campionat mai bine cotat decât Liga 1 din România, dar nimeni din partea federației nu m-a întrebat de sănătate în ultimii câțiva ani. Dacă am fi avut o națională cu jucători care să evolueze în marile campionate ale Europei n-aș fi spus nimic. Dar văd că principalul campionat care furnizează jucători la echipa națională este Serie B din Italia, iar eu când am avut 32 de prezente într-un sezon de Serie B nu am fost convocat nici măcar la un meci de verificare”, declara Vlad Dragomir, în 2022.

Italienii, fără „principal” la București

Bologna și-a păstrat statutul ridicat din sezonul trecut și este o echipă de prima parte a clasamentului în Serie A. După 7 etape, trupa de pe „Stadio Renato Dall'Ara” se află pe locul 5, cu 13 puncte, după AC Milan, Inter Milano, Napoli și AS Roma, dar deasupra formațiilor Como, Juventus Torino și Atalanta Bergamo. În campionat, Bologna are o serie de patru meciuri fără eșec, dintre care trei victorii. Ultima înfrângere datează de pe 14 septembrie, 0-1 cu AC Milan. Ultimul rezultat, 2-0 cu Cagliari. Bologna îl are pe bancă pe Vincenzo Italiano (47 de ani). Antrenorul a fost internat în spital, cu aproximativ 48 de ore înaintea meciului de la București, din cauza unei pneumonii. Nevoit să rămână internat în spital timp de 5 zile, tehnicianul a ratat deplasarea în România. În urmă cu mai bine de un deceniu, Denis Alibec (34 de ani) încerca să se impună în fotbalul italian. A ajuns la Bologna în anul 2013, sub formă de împrumut de la Inter, însă a rezistat doar un sezon și a jucat în total doar în 3 meciuri, în Serie A și Coppa Italia.