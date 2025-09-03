Rapperul Drake pariază o sumă uriașă de bani pe câștigătorul de la US Open. Canadianul a dat-o-n bară cu predicția de anul trecut

Rapperul și producătorul muzical canadian Drake (38 de ani) vrea să-și îndrepte greșeala de anul trecut, când a pariat 210.000 de dolari pe americanul Taylor Fritz, eliminat azi-noapte de Novak Djokovic în „optimi”, că îl va învinge pe italianul jannik Sinner în marea finală.

Jannik Sinner a fost încurajat la Wimbledon de cântărețul și compozitorul Seal. La US Open, însă, este aclamat de nimeni altul decât Drake.

A prins cota 1,69

Starul canadian face o altă predicție. Pe care a postat-o ​​pe rețelele sale de socializare, după victoria lui Jannik asupra lui Alexander Bublik în optimile de finală de la New York: a pariat 300.000 de dolari pe numărul 1 la victoria finală. Are cota de 1,69, ceea ce i-ar aduce 507.000 de dolari, iar profitul va fi de 207.000 de dolari.

Anul trecut, Drake a pierdut în trecut pe mâna lui Sinner. În 2024, Sinner a ajuns în finală împotriva lui Fritz, cucerind titlul pentru prima dată. Toată lumea a sărbătorit, cu excepția lui Drake, care pariase 210.000 de dolari. Are ocazia să-și acopere „gaura”.

Jannik s-a impus în trei seturi. Acum, cântărețul încearcă să învețe din greșelile sale și crede că Sinner va câștiga al treilea Grand Slam din 2025.

Rulaj de 2,5 milioane de dolari

Drake iubește pariurile sportive, chiar dacă nu are întotdeauna dreptate cu predicțiile sale. El are tendința să-și distribuie pariurile pe Instagram.

Potrivit Forbes, rulajul său de pariuri este estimat la 2,5 milioane de dolari.

El a pariat 565.000 de dolari pe victoria lui Tyson Fury. Pariu pierdut. O soartă tristă a avut și pariul din octombrie 2022: bilet cu victorie Arsenal la Leeds și victorie Barcelona în El Clasico. Suma pariată: 617.467 de dolari.

Drake s-a descurcat mai bine cu fotbalul american. În trecut, a prezis victoria echipei Kansas City Chiefs în Super Bowl-ul NFL, câștigând 2,3 milioane de dolari.