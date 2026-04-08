Liga Campionilor la fotbal, sferturile de finală. UEFA l-a onorat pe Mircea Lucescu

În Liga Campionilor sunt programate astă-seară celelalte două sferturi de finală. Așa cum a promis, UEFA a dispus ca la partidele de miercuri să se țină un moment de reculegere în memoria antrenorului român, dispărut marți, la vârsta de 80 de ani. „Il Luce” are peste 100 de meciuri ca antrenor în cea mai importantă competiției europeană intercluburi.

Programul meciurilor din sferturile UCL 2026

Liga Campionilor la fotbal programează marți și miercuri meciurile din sferturile de finală (manșa-tur)

Marți

Real Madrid - Bayern Munchen 1-2

Mbappe (74) . Luis Diaz (41), H. Kane (46)

Sporting Lisabona - Arsenal Londra 0-1

Havertz (90+1)

Miercuri

Barcelona - Atletico Madrid 0-1 / LIVE

J. Alvarez (45)

„Centralul” român Istvan Kovasc oficiază la partida de pe Camp Nou. În minutul 44, l-a eliminat pe Pau Cubarsi, de la gazde.

PSG - Liverpool 1-0 / LIVE

Doue (11)