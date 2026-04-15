Fotbalistul brazilian Raphinha, de la Barcelona, a lansat critici dure la adresa arbitrajului din „dubla” cu Atletico, fiind vizat „centralul” Istvan Kovacs, care a oficial la meciul-tur și l-a eliminat devreme în meci pe fundașul central Pau Cubarsi.

Căpitanul catalanilor, indisponibil din cauza unei accidentări în ambele partide, i-a acuzat pe arbitrii Clément Turpin, cel care a condus returul, și pe István Kovács, centralul din tur, că nu au condus corect jocurile.

„Din punctul meu de vedere, am fost furați, nu doar în acest meci, ci și în celălalt (n.r - turul arbitrat de Istvan Kovacs)", a declarat Raphinha după victoria Barcelonei cu 2-1 în retur, rezultat insuficient pentru calificare.

„Cred că arbitrajul este foarte slab. Deciziile pe care le ia Turpin sunt incredibile... Chiar vreau să înțeleg de ce le este atât de teamă că Barcelona ar putea reveni și câștiga", a mai spus sud-americanul.

Imaginile TV l-au surprins pe Raphinha făcând în mod repetat un gest sugestiv de „furt” la finalul partidei.

„A fost dificil, mai ales când îți dai seama că trebuie să muncești de trei ori mai mult pentru a câștiga un meci. În opinia mea, această dublă a fost foarte înșelătoare. Toată lumea poate greși, suntem oameni, dar când greșelile se repetă în același mod", a spus brazilianul.

În tur, Kovács l-a eliminat pe Pau Cubarsí în minutul 42, în urma intervenției VAR, după ce inițial fusese acordat doar cartonaș galben pentru oprirea unui adversar aflat în poziție de a marca.

Atlético Madrid a înscris ulterior din lovitura liberă rezultată, prin Julián Álvarez.

În retur, Turpin a luat o decizie similară, eliminându-l pe un fundaș al Barcelonei după analiza VAR, pentru un fault asupra lui Alexander Sørloth. Era minutul 79, iar Barcelona presa pentru a mai înscrie o dată.

Barcelona depusese anterior o plângere oficială, respinsă de UEFA, în legătură cu un episod controversat din prima manșă, când a cerut penalty după o fază în care portarul Juan Musso a repus mingea în joc, iar ulterior s-a semnalat un posibil henț în careu.

Arbitrul Kovács a lăsat jocul să continue, iar VAR nu a intervenit, ceea ce a provocat reacții de nemulțumire din partea băncii Barcelonei.