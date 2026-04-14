Liga Campionilor la fotbal, sferturile de finală. Barcelona, pe buza prăpastiei

Barcelona are de recuperat la Madrid un deficit de două goluri. În tur, „centralul” Istvan Kovacs l-a eliminat pe Pau Cubarsi, iar Barcelona, care nu pierdea de pe 16 februarie, pedepsită fiind de Girona, era îngenuncheată.

De atunci și până la acel 0-2 cu Atletico au urmat 8 victorii și o remiză. Revenit în week-end în campionat, liderul Barcelona s-a distrat cu Espanyol, 4-1, un gol fiind marcat de Lamine Yamal, iar distanța dintre locurile 1 și 2 (Real Madrid), după 31 de etape, este acum de 9 puncte. Cu Espanyol, Yamal a bifat a 100-a prezență în la Liga, la doar 18 ani și 272 de zile.

L-a depășit pe Raul Gonzalez, de la Real Madrid (19 ani și 284 de zilei) și pe legenda bască Iker Muniain (19 ani și 293 de zile). În cele 100 de jocuri, a marcat 29 de goluri și 29 de pase decisive.

Liga Campionilor la fotbal - sferturile de finală (retur)

Marți

Atletico Madrid - Barcelona (în tur, 2-0)

Liverpool - PSG (0-2)

Miercuri

Arsenal Londra - Sporting Lisabona (1-0)

Bayern Munchen - Real Madrid (2-0)