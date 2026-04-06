Un puști de 14 ani a devenit eroul Bosniei, după ce i-a furat lui Donnarumma foaia cu executanții la penalty-uri. Gestul nesportiv ar putea fi premiat

După ce a obținut biletele pentru Cupa Mondială de la vară, portarul bosniac Nikola Vasilj s-a întors în Hamburg, la echipa de club, St. Pauli, cu care sâmbătă a evoluat la Berlin. S-a terminat 1-1, Union rămânând pe locul 16 în Bundesliga, poziție de play-off.

La zona mixtă, bosniacul a fost întrebat despre neînțelegerea avută cu portarul rival Gigi Donnarumma, în timpul loviturilor de departajare care au trimis Bosnia la Campionatul Mondial pentru a doua oară, în timp ce Italia a fost eliminată.

„Donnarumma a încercat să rupă foaia de hârtie pe care notasem informațiile despre executanții italieni, dar, din fericire, staff-ul tehnic avea o copie. Eram bine pregătiți pentru orice eventualitate. Nu știam că aveau o a doua foaie de hârtie pe bancă, dar e clar că nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării...”, a comentat gardianul.

Iar despre Donnarumma a spus: „Sincer, nu-mi venea să cred ce mi se întâmplă. E prima dată când mi se întâmplă așa ceva. Donnarumma și cu mine am început să ne certăm, apoi m-am dus la arbitru să încerc să-l conving că adversarul meu merită un cartonaș galben. Mi s-a părut că comportamentul lui a fost cu adevărat nesportiv. Dar, până la urmă... nu vreau să spun prea multe... Până la urmă, am câștigat, iar unii spun că e karma”.

În Bosnia, Afan Cizmic, 14 ani, un băiat de mingi aflat la partida de la Zenica, a devenit un tânăr erou național. Puștiul i-a furat lui Donnarumma foaia de hârtie pe care avea instrucțiunile executanților bosniaci, pe care portarul italian o ținea lângă poartă împreună cu prosopul său, și s-a făcut o poză cu prețiosul suvenir după meci. Popularitatea sa pentru gestul nesportiv este atât de mare încât se cere public ca acesta să fie recompensat cu o excursie la Cupa Mondială alături de echipa națională.

Sinner ar renunțat la un titlu major, ca să vadă Squadra la turneul final

În Italia, amărăciunea necalificării nu a dispărut. O casă de pariuri a anunțat că achită pariurile celor care au mizat că Italia ca câștiga Cupa Mondială în 2026. Indiferent de suma mizată, indiferent de cotă!

Iar al doilea jucător de tenis al lumii, Jannik Sinner, a spus azi tranșant: „Aș renunța la câștigarea unui turneu, pentru a vedea Italia la Cupa Mondială. Mi-ar plăcea să fac acest schimb. Mulți jucători tineri nu au văzut niciodată Cupa Mondială cu Italia”.

Declarația a fost făcută unui jurnalist de la Eurosport France, în timpul zilei media de la Mastersul 1.000 de la Monte Carlo.

Sinner nu avea 5 ani când Squadra Azzurra triumfa în Germania 2006, învingând Franța la penalty-uri, în finală. Între timp, ultimul meci al Italiei la Cupa Mondială (Uruguay-Italia 1-0 în 2014) a avut loc cu doar câteva luni înainte ca Jannik să împlinească 13 ani. Jucătorul de tenis a găsit totuși forța să glumească: „Este incredibil. Am dat o mulțime de interviuri, iar acum francezii mă întreabă asta!”.