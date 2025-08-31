Lipsa condițiilor ucide speranțele României. Medaliată la Mondiale, Amalia Lică se luptă pentru o sală de antrenament

Amalia Lică, o speranță a României în vârstă de numai 16 ani, a reușit să obțină medalia de argint în cadrul probei de măciuci de la Campionatele Mondiale. A fost primul trofeu câștigat de către țara noastră după o pauză de trei decenii.

Deși a reușit să își treacă în palmares o astfel de performanță, Amalia este protagonistă într-o poveste greu de digerat, pentru că tânăra sportivă nu dispune de condițiile corespunzătoare pentru a se putea antrena.

Irina Deleanu, președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, cea care cucerise singura medalie mondială la această disciplină pentru România, în urmă cu 33 de ani, a vorbit despre situația Amaliei Lică, al cărei viitor poate fi strălucit, însă cu multe sacrificii.

Amalia Lică nu este lăsată să se antreneze

Conform spuselor Irinei Deleanu, Amalia Lică nu se poate antrena corespunzător, în contextul în care tânăra dorește să obțină o medalie la Jocurile Olimpice din 2028. Președinta Federației s-a străduit din răsputeri să-i poată asigura Amaliei o sală de antrenament cu o înălțime corespunzătoare, fără a fi condiționată de programul altor persoane.

Amalia se poate antrena doar în anumite intervale, stabilite de proprietarii sălii, nu atunci când ar fi nevoie, în condițiile în care Federația plătește 10.000 de euro pe lună pentru chirie. Deși aceasta este cea mai mare contribuție din cadrul închirierii, forului de gimnastică ritmică nu i s-a permis să stabilească programul de antrenament al sportivei.

„Sala a fost închiriată unei alte entități”

Irina Deleanu este nemulțumită și de faptul că programul Amaliei se intersectează cu cel al unor grupe de dans, sport care s-ar putea desfășura, lejer, și în alte spații. „Noi avem o sală închiriată, în care Amalia Lică s-a pregătit de trei ani și până acum puteam să stăm de la 8 dimineața la 8 seara. Stăteam până era antrenamentul gata, nu ora de antrenament. Asta este foarte important în orice sport, dar mai ales la ritmică, care este un sport de detaliu, complex, nu putem să plecăm când e gata ora pe ceas.

De când a fost închiriată unei alte entități, care face gimnastică de antrenament, pilates și dansuri și ce mai fac copilașii aceia, Amalia trebuie să iasă în fiecare zi la ora 18.00 din sală.

Acum a fost cum a fost, că a fost vacanță și am chemat-o mai repede la antrenament, dar din toamnă începe școala din nou, are program școlar de la 08.00 la 14.00 și vine din celălalt capăt al orașului la sala de antrenament și ajunge în jur de ora 15.00–15.30 la sală, iar la ora 18.00 trebuie să iasă din sală, ori orele ei necesare de antrenament sunt între șapte și opt ore.

„I-am scris primului ministru, se fac presiuni din partea cealaltă!”

Am încercat toate demersurile: i-am scris primului ministru, i-am scris ministrului sportului, președintelui ANS-ului, am scris la COSR. Se pare că se fac presiuni din partea cealaltă, a entității respective. Acolo se face business. Federația are închiriată sala de dimineață, de la 9, până seara, la 18, și plătește o sumă considerabilă, plătim în jur de 10.000 de euro pe lună pentru a închiria sala aceea.

Cu toate că plătim suma cea mai mare din tot contextul de închiriere, nu am putut alege intervalul orar, ceea ce mi se pare foarte dubios. Sigur, proprietarii sălii au dreptul să aleagă pe cine vor, dar aici e vorba de o federație de interes național, iar sala este a RA-APPS-ului, care este de interes național. Entitatea cealaltă este entitate privată.

Dansurile s-ar putea face în oricare altă sală, nu într-o sală înaltă, în care gimnastele aruncă cu obiecte. Amalia nu se oprește aici! Amalia are un vis: să ajungă la Jocurile Olimpice la Los Angeles.

Demersurile le-am făcut începând cu luna iunie, am făcut și după Cupa Mondială de la Cluj, unde au fost 38 de țări. N-am niciun răspuns. Am vrut să intru în audiență la primul-ministru, dar știu că este foarte ocupat cu problemele țării, ceea ce este normal, dar am recurs la această soluție pentru că nu am rezolvat până la dânsul. Vorbim totuși de o vicecampioană mondială!”, a admis Irina Deleanu, conform eurosport.ro.

„Parcă am cuprins Pământul în brațe!”

Irina Deleanu a trăit la superlativ performanța senzațională a puștoaicei. Președinta Federației a recunoscut faptul că își dorește ca Amalia Lică să își îndeplinească visul și să obțină o medalie la Jocurile Olimpice.

„Visul ei este să ajungă la Jocurile Olimpice de la Los Angeles și eu sunt foarte îngrijorată pentru faptul că nu putem să îi oferim Amaliei condiții proprii de lucru. Multe emoții, multe lacrimi și multe îmbrățișări! Parcă am cuprins Pământul în brațe, este un rezultat neașteptat, a fost o surpriză extrem de plăcută. Ne-a propulsat în Galaxie rezultatul acesta, din toate punctele de vedere.

Este argint mondial, a venit după 33 de ani o medalie valoroasă la senioare. Amalia Lică promitea încă din juniorat, are cinci titluri europene la junioare și o titlu de vicecampioană mondială, ea venea cu un palmares impresionant. Deși se spune că junioratul nu seamănă cu senioratul, ceea ce știm, totuși ea a confirmat încă din primul an la senioare, ceea ce este miraculos! Fără cuvinte, nici nu știu dacă reușesc să găsesc cuvintele potrivite pentru a manifesta bucuria și extazul.

Amalia ne-a surprins pe toți cu acest rezultat și clar că sperăm la o medalie olimpică, avem trei ani de pregătire și sigur va crește în valoare. Sănătoasă să fie, că în rest ne ocupăm noi de toate!", a mai spus Irina Deleanu.

Campionatele Mondiale de Gimnastică Ritmică, Rio de Janeiro

Între 20 și 24 august au avut loc Mondialele de Gimnastică Ritmică, iar România a fost reprezentată de Amalia Lică și Andreea Verdeș. Prima, la numai 16 ani, a avut o evoluție excepțională. S-a calificat în finala de la individual compus și în finala de la măciuci.

La individual compus a obținut locul 17, cu un total de 107.500 puncte (27.950 la cerc, 28.050 la minge, 25.000 la măciuci și 26.500 la panglică). Momentul de vârf a venit în finala de la măciuci, unde Amalia Lică a făcut un exercițiu excelent. La prima ei participare la Mondialele de senioare, a reușit să se claseze pe locul 2, fiind depășită doar de campioana olimpică Darja Varfolomeev.