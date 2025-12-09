Gest uriaș în tribune. Câte perechi de ghete au strâns cei 23.000 de fani de la Craiova - CFR Cluj

Meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, scor 1-1, a fost mult mai mult decât o partidă din SuperLiga. Suporterii olteni au transformat „Ion Oblemenco” într-un veritabil simbol al solidarității, donând 5.638 de perechi de ghetuțe de iarnă pentru copiii din familiile defavorizate din Oltenia.

Accesul la meci a fost gratuit, însă clubul i-a invitat pe fani să participe la campania „Încalță un copil, de iarnă!”, aflată la al șaptelea sezon. Este prima dată când suporterii Universității Craiova s-au alăturat acestui proiect, care are ca scop oferirea de încălțăminte nouă copiilor nevoiași.

„Ne propunem să încălțăm de iarnă câți mai mulți copii care au nevoie de ajutor. Acei copii care trăiesc în condiții greu de imaginat și care în prag de iarnă merg aproape desculți”, au transmis oficialii clubului.

Peste 5.600 de perechi de ghetuțe donate

Gestul suporterilor a fost întărit și de jucători, care au contribuit cu 2.500 de euro pentru achiziția de încălțăminte pentru cei mici.

„A fost o acțiune foarte frumoasă! Avem responsabilitatea să le facem. Suntem privilegiați având în vedere viața pe care o avem. Chiar și salariile pe care le avem, felul în care trăim. Trebuie să ne gândim și la cei care poate n-au avut același noroc ca noi. Copii care merită să aibă o pereche de ghete, să aibă hăinuțe! Merită să primească niște cadouri de Sărbători.

E trist când ne gândim că sunt mulți astfel de copii care nu-și permit și trăiesc o viață destul de dificilă. Îmi doresc să facem mai multe acțiuni pe viitor”, a fost mesajul transmis de Tudor Băluță la finalul partidei.

Campania de solidaritate se desfășoară în întreaga țară până pe 15 decembrie, iar după încheierea ei, ghetele și pachetele adunate vor fi distribuite copiilor nevoiași de către asociațiile partenere și colaboratorii campaniei.