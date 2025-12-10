Numele lui Neluțu Varga, amestecat în lumea interlopă: „El nu este patronul CFR-ului”

Scos din sărite de Neluțu Varga, fostul fotbalist Eugen Trică (49 de ani) a scos sabia la cel care deține frâiele la CFR Cluj.

Numit analfabet de Varga, cel alintat „Jose” din perioada în care era jucător activ n-a avut milă de omul de afaceri.

Patronul din Gruia declarase despre antrenor: „Eugen Trică este un analfabet care se ruga de mine să-l angajez la club. I-am întins o mână când nu avea ce mânca, după care voia mai mult. Când nu i-am mai răspuns la telefon, a început să arunce numai mizerii despre mine și despre CFR Cluj”.

Replica lui Trică, liber de contract în prezent, a venit în forță. Fostul mijlcaș ofensiv a fost la fel de ofensiv ca în perioada în care își înșira adversari cu driblingurile sale.

„Nu vreau să spun mai multe despre cum a ajuns el să ia CFR. Eu îl cunosc foarte bine pe Neluțu sau «Taty», cum îi mai spune lumea interlopă. Voi știți foarte bine că el, de fapt, nu este patronul CFR-ului. Știți, dar nu spune nimeni în spațiul public. El nu are treabă cu CFR-ul. Să nu mai pronunțe niciodată în viața lui numele de Eugen Trică!”, spus Trică la GSP Live Special.