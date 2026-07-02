„Regina” de la Roland Garros, criză de nervi după eșcul de la Wimbledon. A aruncat cu racheta spre arbitru și a izbucnit în lacrimi la masa presei

Cea de-a 139-a ediție a turneului de la Wimbledon are loc în perioada 29 iunie - 12 iulie și a oferit deja una dintre marile surprize ale competiției. Rusoaica Mirra Andreeva a fost eliminată încă din turul al doilea, după înfrângerea suferită în fața Barborei Krejcikova.

După încheierea meciului, Andreeva și-a pierdut cumpătul și a făcut un gest care a stârnit controverse. Imediat după ultimul punct, jucătoarea din Rusia și-a aruncat racheta în direcția arbitrului de scaun. Din fericire, obiectul nu a ajuns la oficialul meciului și s-a oprit în zona băncii, unde sportivele stau în timpul pauzelor dintre game-uri.

„Mirra Andreeva tocmai și-a făcut praf racheta. Dacă ar fi fost o cutie de lemn, ar fi făcut-o țăndări, dar a lovit-o de geanta cu echipament. Este absolut furioasă în timp ce își ia prosopul. Frustrarea rusoaicei în vârstă de 19 ani se acumulase pe parcursul întregului meci. După ce a pierdut setul al doilea, a fost auzită strigând către echipa sa din tribună: ‘Nu am nevoie de asta, nu vreau să aud’!”, a mărturisit jurnalista Annabel Croft, de la BBC.

„Voi avea nevoie de câteva zile pentru a trece peste!”

Vizibil afectată de eliminarea prematură de la Wimbledon, Mirra Andreeva a apărut emoționată la conferința de presă de după meci. Rusoaica a vorbit cu lacrimi în ochi despre înfrângerea suferită și despre planurile pe care le are pentru perioada următoare.

„Cred că, bineînțeles, voi avea nevoie de câteva zile pentru a trece peste. Îmi pare rău. Da, va dura ceva timp, poate câteva zile, iar apoi mă voi întoarce la antrenamente pentru sezonul pe hard. Nu știu încă la ce turnee voi participa în continuare. Mai trebuie să discut cu echipa mea pentru a decide unde voi juca!”, a declarat rusoaica, la confeința de presă de după meci.

Andreeva a fost învinsă de cehoaica Barbora Krejcikova, locul 38 WTA, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-4, la capătul unei partide extrem de disputate, care a durat aproape trei ore. Eliminarea din turul al doilea a reprezentat una dintre surprizele acestei ediții de Wimbledon.