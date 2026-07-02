search
Joi, 2 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

„Regina” de la Roland Garros, criză de nervi după eșcul de la Wimbledon. A aruncat cu racheta spre arbitru și a izbucnit în lacrimi la masa presei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cea de-a 139-a ediție a turneului de la Wimbledon are loc în perioada 29 iunie - 12 iulie și a oferit deja una dintre marile surprize ale competiției. Rusoaica Mirra Andreeva a fost eliminată încă din turul al doilea, după înfrângerea suferită în fața Barborei Krejcikova.

Mirra Andreeva, dezmăgire la cote maxime Foto/Colaj Captură X
Mirra Andreeva, dezmăgire la cote maxime Foto/Colaj Captură X

După încheierea meciului, Andreeva și-a pierdut cumpătul și a făcut un gest care a stârnit controverse. Imediat după ultimul punct, jucătoarea din Rusia și-a aruncat racheta în direcția arbitrului de scaun. Din fericire, obiectul nu a ajuns la oficialul meciului și s-a oprit în zona băncii, unde sportivele stau în timpul pauzelor dintre game-uri.

Mirra Andreeva tocmai și-a făcut praf racheta. Dacă ar fi fost o cutie de lemn, ar fi făcut-o țăndări, dar a lovit-o de geanta cu echipament. Este absolut furioasă în timp ce își ia prosopul. Frustrarea rusoaicei în vârstă de 19 ani se acumulase pe parcursul întregului meci. După ce a pierdut setul al doilea, a fost auzită strigând către echipa sa din tribună: ‘Nu am nevoie de asta, nu vreau să aud’!, a mărturisit jurnalista Annabel Croft, de la BBC.

„Voi avea nevoie de câteva zile pentru a trece peste!”

Vizibil afectată de eliminarea prematură de la Wimbledon, Mirra Andreeva a apărut emoționată la conferința de presă de după meci. Rusoaica a vorbit cu lacrimi în ochi despre înfrângerea suferită și despre planurile pe care le are pentru perioada următoare.

Cred că, bineînțeles, voi avea nevoie de câteva zile pentru a trece peste. Îmi pare rău. Da, va dura ceva timp, poate câteva zile, iar apoi mă voi întoarce la antrenamente pentru sezonul pe hard. Nu știu încă la ce turnee voi participa în continuare. Mai trebuie să discut cu echipa mea pentru a decide unde voi juca!, a declarat rusoaica, la confeința de presă de după meci.

Andreeva a fost învinsă de cehoaica Barbora Krejcikova, locul 38 WTA, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-4, la capătul unei partide extrem de disputate, care a durat aproape trei ore. Eliminarea din turul al doilea a reprezentat una dintre surprizele acestei ediții de Wimbledon.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
digi24.ro
image
Furtuna care a măturat Bucureștiul a fost cea mai puternică din ultimii 30 de ani. Specialiștii au numit-o „supercelulă”
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță, campanie de imagine la inundațiile din Capitală. După ce Gândul a scris că ministrul USR s-a dus la stația de metrou inundată în costum, cravată și pantofi luciosi, Miruță a revenit în pantaloni scurți și tricou și si-a pus oamenii să-i facă poze printre pompieri
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Curtea de Conturi: Prejudiciu de MILIOANE de euro la Oficiul Jocurilor de Noroc, imputat fostei conduceri
mediafax.ro
image
Povestea lui Radu Mărginean, fotbalistul care a murit fulgerător la 43 de ani. Care a fost meciul carierei, ce mare fotbalist i-a fost model și pe cine ar fi vrut finanțator la UTA
fanatik.ro
image
Siegfried Mureșan prim-ministru sau alegeri anticipate, singurele variante acceptate de USR, care ar face alianță electorală cu PNL, anunță Dominic Fritz
libertatea.ro
image
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
digi24.ro
image
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
digisport.ro
image
Două pizzerii din România, în topul celor mai bune din Europa. Care este cea mai bine clasată
click.ro
image
Ucraina refuză blindatele donate de o țară UE. Au costat o avere, dar au grave probleme tehnice: „Acum, în sfârșit, pot fi casate"
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Vremea de mâine, 3 iulie. Furtuni, grindină şi vijelii în mare parte din ţară
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
cancan.ro
image
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Drumurile spre Grecia cu cele mai multe radare şi filtre de poliţie în vara 2026. Cum eviți amenzile şi prin Bulgaria sau Macedonia de Nord
playtech.ro
image
Ce a păţit marele Messi la controlul vamal din SUA! A izbucnit în hohote de râs când a văzut ce i-au găsit unui coleg din naţională
fanatik.ro
image
Vânzările de locuințe intră în raportările ANAF din iulie 2026. Ce declară notarii și când trebuie să depună proprietarul formular separat
ziare.com
image
Lionel Messi a râs în hohote când a văzut ce i s-a găsit lui Cristian Romero în bagaj, la controlul ”la sânge” din Miami
digisport.ro
image
Povestea tatuajelor lui Cornel Palade. Puțini știu cum a ajuns să se tatueze: „M-au înțepat cu scrum de țigară”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
ANSVSA intră tare în benzinării. A plouat cu amenzi. Ce nereguli au găsit inspectorii
mediaflux.ro
image
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Reacția soției unui oligarh ucrainean după ce presupusa amantă a acestuia a rămas fără ambele picioare în explozia din Monaco
click.ro
image
Imagini din apartamentul Andreei Tonciu. Dormitorul ascunde o investiție de peste 10.000 de euro
click.ro
image
Adelina Pestrițu, revenire de senzație în televiziune după 10 ani! Cu ce post tv a semnat şi de ce se mută în Turcia
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
Budinca de orez Sursa foto shutterstock 2570084045 jpg
Răsfăț rece pentru zile fierbinți: budincă de orez
clickpentrufemei.ro
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria Alexandru Macedonski, în curs de reabilitare (© Facebook / Cosmin Vasile)
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski, transformată în muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Milan, fiul lui Culiță Sterp, a fost operat. De ce a avut nevoie de intervenție chirurgicală, la doar cinci ani
image
Reacția soției unui oligarh ucrainean după ce presupusa amantă a acestuia a rămas fără ambele picioare în explozia din Monaco

OK! Magazine

image
Nesigur și temător? Regele Charles și-a chemat fiul și frații la palat, înainte de confruntarea cu Harry. Marea absentă de la cina secretă

Click! Pentru femei

image
A început tranzitul lui Jupiter în Leu! Până la finalul lunii iulie 2027, porțile spre marile reușite sunt deschise

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza