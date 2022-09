Legenda Roger Federer și-a anunțat retragerea! Încă un șoc pentru fanii tenisului mondial VIDEO

Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam la simplu, se va retrage din tenis după Cupa Laver de la Londra, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, potrivit unui anunț făcut de jucătorul de tenis pe contul său de Instagram.

„Am 41 de ani. Am jucat peste 1500 de meciuri de-a lungul a 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc că este timpul să pun capăt carierei competitive”, a transmis Roger Federer.

Tot anul acesta s-a retras și Serena Williams, una dintre cele mai mari jucătore de tenis ale tuturor timpurilor.

În luna iulie, când a fost șters din clasamentul ATP pentru că nu a mai avut puncte, legendarul tenisman Roger Federer a discutat cu jurnaliştii de la „Algemeen Dagblad“ şi a recunoscut că tenisul a devenit secundar în viaţa sa, anunțând practic că zilele sale ca jucător profesionist sunt ca și încheiate.

„Iubesc să câştig, dar, dacă nu mai eşti competitiv, e mai bine să spui stop. Nu cred că mai am nevoie de tenis. Sunt fericit cu alte lucruri acum, mă bucură să-i văd crescând pe băieţii mei, sunt super fericit când fetele mele vin acasă cu o notă bună. Tenisul e încă o parte din mine, dar nu mai înseamnă identitatea mea. Vreau să rămân un om de succes, vreau să pun multă energie în ceea ce fac, dar aceste lucruri se pot realiza şi în afara sportului. Ştiu că o carieră profesionistă nu poate dura la infinit şi sunt OK cu asta. A fost foarte ciudat pentru mine să nu joc la Wimbledon, anul acesta. Am fost acolo mereu din 1998 până în prezent. Dar am fost în circuit atât de mult timp, încât sunt bucuros să am mai multe momente de linişte. Am timp să călătoresc, pot să mă văd mai des cu prietenii. Tenisul devine foarte complicat când ai 3 copii, trebuie să te organizezi foarte bine. În unele momente, îmi lipsesc călătoriile între turnee şi normal că îmi lipseşte sportul, dar totul e bine, duc o viaţă normală şi îmi place“, a spus Federer.