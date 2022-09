US Open, istoric: Asistăm la o ediție de referință pentru tenisul mondial

Odată cu eliminarea lui Rafael Nadal, în optimile de la US Open, ne vom confrunta cu două situații care demonstrează că, inclusiv în circuitul masculin, asistăm la un schimb de generații.

Din 2006 până acum, în circuitul ATP, s-au jucat 67 de turnee de Grand Slam. 57 dintre ele au fost câștigate de unul dintre următorii trei jucători: Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovici!

Așadar, doar în zece rânduri, în ultimele 17 sezoane, un trofeu major a ajuns în mâinile unui alt jucător, în afara celor trei magnifici ai circuitului ATP. E o statistică incredibilă, care spune totul despre modul în care Federer, Nadal și Djokovici au dominat tenisul masculin. Doar că orice început are și un sfârșit. Iar la US Open vom face încă un pas spre acest inevitabil schimb de generații. Federer, accidentat, nici nu s-a prezentat la New York, Djokovici a devenit, încă o dată, victima vaccinării – la US Open 2022, nevaccinații americani joacă bine-mersi. Doar nevaccinații străini au fost excluși! -, iar Nadal a părăsit competiția, în noaptea de luni spre marți, în optimi. Chinuit de probleme medicale, încă de la începutul stagiunii, Rafa (36 de ani) a cedat în fața americanului Frances Tiafoe (24 de ani, 26 ATP), scor 4-6, 6-4, 4-6, 3-6.

Acest rezultat, cel mai slab pentru Nadal (3 ATP) de la US Open 2016 încoace, înseamnă că vom avea un câștigător de Grand Slam, în premieră, pe tabloul masculin. Pentru că dintre cei opt sportivi rămași în competiție, nici unul n-a mai cucerit până acum vreun trofeu major.

Și încă o bornă istorică prezentată de Eurosport, postul care transmite US Open: e prima oară în ultimii 19 ani, când nicio vedetă dintre Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal sau Novak Djokovici nu e prezentă în sferturile unui Grand Slam.

US Open 2022, sferturi, masculin

Berrettini (14 ATP) – Ruud (7 ATP)

Marți, ora 19.00 (Eurosport)

Kyrgios (25 ATP) – Khachanov (31 ATP)

În noaptea de marți spre miercuri, după ora 04.00 (Eurosport)

Sinner (13 ATP) – Alcaraz (4 ATP)

Rublev (11 ATP) – Tiafoe (26 ATP)

Se vor juca, miercuri, după ora 19.00 (Eurosport)

Clasamentul turneelor de Grand Slam, la băieți

1. Rafael Nadal (36 de ani) – 22 de trofee

2. Novak Djokovici (35 de ani) – 21 de trofee

3. Roger Federer (41 de ani) – 20 de trofee