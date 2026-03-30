Larisa Iordache și-a deschis școală de gimnastică

Kiris Hall se numește academia de tenis de masă și gimnastică artistică fondată de Larisa Iordache și de Cristian Chirița.

Kiris Hall și-a deschis oficial porțile pe 25 martie, oferind acces la antrenamente de gimnastică artistică și tenis de masă.

Fondată de multipla medaliată olimpică și mondială Larisa Iordache, academia îi cheamă pe copii, dar și pe adulți, să descopere bucuria sportului și să-și atingă potențialul.

Academia se întinde pe o suprafață de 1.100 mp, fiind concepută pentru a oferi condiții optime de antrenament. Sala este destinată atât celor care își doresc să practice sportul la nivel de hobby, cât și celor care urmăresc performanța.

Academia oferă: cursuri de gimnastică artistică pentru copii (începând cu vârsta de 2 ani și 7 luni) și adulți; antrenamente de tenis de masă pentru toate nivelurile; ședințe private cu Larisa Iordache (gimnastică artistică); ședințe private cu Cristian Chirița (tenis de masă); posibilitatea de a lucra cu antrenori specializați, atât individual, cât și în grupe.

Un abonament la gimnastică artistică este 430 lei, iar la tenis de masă - 40 lei/oră (după-amiază), 20 lei/oră (dimineață).

Kiris Hall este deschis zilnic, în intervalul 09:00 – 00:00. Rezervări se pot face telefonic, iar detalii despre programe și înscrieri se pot obține pe kiris-hall.ro.