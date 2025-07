David Popovici (20 de ani) și-a păstrat coroana mondială și la 100 de metri liber, după ce triumfase la 200 de metri. La trei ani ristanță, sportivul a repetat o dublă istorică la Mondiale, performanță unică în natație.

David i-a depășit pe americanul Jack Alexy și pe australianul Kyle Chalmers. Românul a avut cuvinte frumoase pentru rivali, înainte de cursă. Au apărut dialogurile dintre adversari.

Jack Alexy, vicecampionul mondial, a povestit ce a discutat cu David: „Vorbeam cu David în sala de pregătire. Ne-a spus doar să facem spectacol”.

Românul a avut cuvinte frumoase și pentru Chalmers, locul 3 la final.

„Chiar înainte, în bazinul de încălzire, îi spuneam lui Kyle cât de nebunesc mi se pare că, atunci când aveam 12 ani, îl admiram la Jocurile Olimpice. Eu aveam 12 ani, el avea 18 şi câştiga aurul la Jocurile Olimpice. Iar acum, să pot concura cu el pentru aceleaşi medalii, este pur şi simplu nebunesc. Sunt foarte fericit de cât de departe am ajuns eu şi noi”, a declarat el pentru postul de televiziune australian Nine Network, din Singapore.

Prin această strategie, de a le vorbi frumos adversarilor, David a reușit să nu ridice „temperatura” disputei.

„Popovici construieşte un zid, iar rivalii lui plătesc pentru asta", a notat Reuters, joi, după ce David Popovici a câştigat în Singapore medalia de aur la 100 m liber, la Campionatul Mondial.

Popovici a declarat că el construieşte ziduri mentale în jurul culoarului său pentru a se izola de concurenţă şi a rămâne concentrat.

Se bucură că n-a bătut recordul mondial

Popovici, care a câştigat titlurile la 100 şi 200 de metri şi la Budapesta, în 2022, a atins peretele în 46,51 secunde la Arena Campionatelor Mondiale de Nataţie, devansându-i pe americanul Jack Alexy şi australianul Kyle Chalmers.

„Cred că învinge cel care reuşeşte să se detaşeze de concurenţi”, a declarat tânărul de 20 de ani. „Aşa că am reuşit să construiesc ziduri între culoarele şi mi-am imaginat că înot singur. Nu te uita la ceilalţi. Încearcă să nu te gândeşti la ce face Kyle. Încearcă să nu te uiţi la stânga să vezi ce face Jack. Am reuşit să mă concentrez pe ceea ce aveam de făcut. Şi am reuşit.”

„Mă bucur că nu am doborât recordul mondial. Mi-l doresc, dar faptul că nu am reușit să îl depășesc acum mă va ține în priză în viitor. Mă așteaptă o vacanță foarte lungă și binemeritată.", a mai spus Popovici pentru TVR Sport.

David a fost la 11 sutimi de recordul mondial deținul de chinezul Pan Zhanle la Jocurile Olimpice. Asiaticul n-a prins finala mondială, având o prestație slabă în semifinale.

Clasamentul la 100 de metri liber

1. David Popovici (România) - 46,51 secunde

2. Jack Alexy (SUA) - 46,81

3. Kyle Chalmers (Australia) - 47,71