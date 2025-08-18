search
Luni, 18 August 2025
România are campion mondial la înot, dar era să se înece la mal cu organizarea Mondialelor de juniori

Publicat:
Ultima actualizare:

Camelia Potec (43 de ani), președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, a declarat astăzi, cu prilejul prezentării lotului României pentru Campionatele Mondiale de înot pentru juniori, că bugetul necesar competiției a fost obținut în ultimul moment.

Așa cum știți, încă de anul trecut am fost anunțați că vom organiza Campionatele Mondiale de înot pentru juniori, în urma faptului că ne-am dorit să organizăm la un moment dat acest Campionat Mondial de juniori. Anul trecut ni s-a dat șansa aceasta și încă de anul trecut vorbim despre faptul că în România sau România va organiza pentru prima oară un astfel de campionat mondial de înot pentru juniori.

Aveam posibilitatea, știam că avem posibilitatea, știam că suntem capabili, știam că putem să o facem și după ce am trecut mai multe teste, iată că acum suntem în situația în care, începând de mâine, vom organiza, pentru prima oară în România, Campioanele Mondiale de înot pentru juniori. Bineînțeles că toate aceste lucruri vin la pachet cu niște responsabilități, responsabilități pe care pe parcursul ultimelor luni am încercat să le asumăm și să le realizăm, dar săptămâna trecută încă nu aveam buget pentru organizarea acestui Campionat Mondial de înot”, a spus Camelia Potec, la evenimentul de prezentarea  celor 18 sportivi, 9 fete și 9 băieți, ce ne vor reprezenta la Mondiale.

Fosta campioană olimpică de la Atena a subliniat că această ediția a Mondialelor de juniori de la Otopeni înregistrează un record de participare: „Avem în România un record în ceea ce privește participarea. Pentru prima dată, numărul de sportivi care au ales să vină în România depășește 900. Avem 930 de sportivi participanți din 124 de țări. Este un record în ceea ce privește, chiar și pentru World Aquatics, participarea la un Campionat Mondial de juniori. Și dacă acest lucru din punct de vedere organizatoric este un lucru extraordinar, pentru sportivii noștri să știți că este o presiune mai mare, dar avem un avantaj, anume acela că suntem la noi acasă, că se cunoaște bazinul. Trebuie să avem curaj, pentru că echipa de înot a României calificată la acest Campionat Mondial are o șansă unică, șansa de a înota acasă, în fața prietenilor și a familiei, șansa de a fi într-un bazin pe care îl cunoaște și, bineînțeles, șansa de a arăta exact ceea ce au pregătit”.

Camelia Potec a anunțat obiecctivul pentru această competiție: „Avem în acest lot și pe cei trei medaliați de la Campionatele Europene, doi dintre ei campioni europeni, iar obiectivul federației, obiectivul înotului românesc, este câștigarea unei medalii la acest Campionat Mondial. Asta, bineînțeles, stabilit cu multe luni înainte”.

Lotul României: Daria Asaftei (locul 4 la 200 m bras la Campionatele Europene de juniori), Denisa Bacalu, Tamara Lospa, Eva Maria Paraschiv, Irina Preda, Aissia Prisecariu (bronz la 200 m spate la CE de juniori), Ana Maria Sibișeanu, Daria Silișteanu (campioană europeană la 100 m spate, bronz la 50 m spate la CE de juniori), Diana Gabriela Stiger, Eric Ștefan Andrieș, Darius Coman (5 la 200 m bras la CE de juniori), Robert Andrei Badea (campion european la 400 m mixt, argint la 200 m mixt la CE de juniori), Tudor Iordache, Andrei Theodor Proca (locul 4 la 1.500 m liber la CE de juniori), Rareș Matei Roșu, Matei Cristian State, Darius Matei Trenchea, Danis Volontir. 

Sport

