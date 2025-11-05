Juniorii FCSB-ului, calificare triumfală în finala play-off-ul din Youth League. Echipa U19 a campioanei a dat de pământ cu croații

Echipa Under-19 a campioanei României, FCSB, a repurtat astăzi cu o victorie cu 3-2 în fața formației croate Lokomotiva Zagreb, în noul sezon al UEFA Youth League, competiția de tineret a Ligii Campionilor la fotbal. Cu scorul general de 6-4, FCSB merge mai departe în finala play-off-ului.

La Buftea, formația Under-19 a FCSB a marcat prin Robert Necșulescu (23) și prin David Popa (39) - ultimul punctase și în meciul-tur. Scorul de 2-0 la pauză pentru gruparea bucureșteană se înregistrase și în prima manșă, adjudecată de români tot cu 3-2.

Oaspeții au revenit motivați de la cabine și au punctat prin Dino Godec (47). Au forțat egalarea, dar bucureștenii a lovit în minutul 60 prin Mihai Toma, jucător folosit și la prima echipă, și s-au desprins la 3-1. Tabela a fost închisă de Ante Utrobicic (90).

La FCSB a evoluat și Alexandru Stoian, junior de 17 ani cu 9 apariții în actualul sezon la seniori.

FCSB urmează să se dueleze mai departe cu câștigătoarea duelului Brann - Pușkaș Academy (scorul în tur a fost 1-1). Returul începe astăzi la ora 17:30.

Ultima prezență a celor de la FCSB în această competiție datează din 2013, când au picat într-o grupă cu Chelsea, Basel și cu Schalke.

De partea cealaltă, Lokomotiva Zagreb a ajuns anul acesta până în faza meciurilor eliminatorii, pierzând în februarie cu Sturm Graz după loviturile de departajare.