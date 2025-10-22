FCSB, succes de răsunet în Youth League, Liga Campionilor la fotbal pentru juniori. Trupa bucureșteană se întoarce victorioasă de la Zagreb

Echipa de fotbal-tineret a campioanei României, FCSB, a debutat astăzi cu o victorie în deplasare, 3-2 cu Lokomotiva Zagreb, în noul sezon al UEFA Youth League, competiția de tineret a Ligii Campionilor la fotbal.

„Roș-albaștrii” s-au impus cu 3-2, după ce la pauză au condus cu 2-0. Pentru trupa bucureșteană au punctat Luca Ilie (27), Denis Colibășanu (32) și David Popa 69). Returul are loc pe 5 noiembrie, de la ora 14:00, la Buftea.

Învingătoarea urmează să se dueleze mai departe cu câștigătoarea duelului Brann - Pușkaș Academy (turul va avea loc astă-seară, de la ora 19:00).

Ultima prezență a FCSB în această competiție datează din 2013, când au picat într-o grupă cu Chelsea, Basel și Schalke.

De partea cealaltă, Lokomotiva Zagreb a ajuns anul acesta până în faza meciurilor eliminatorii, pierzând în februarie cu Sturm Graz după loviturile de departajare, austriecii calificându-se mai departe.