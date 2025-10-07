search
Marți, 7 Octombrie 2025
Jucătorul care i-a sărutat mâna lui Lucescu îl face praf pe Gică Hagi: „O scorpie. E diavolul și îl urăsc. L-am pălmuit”

Publicat:

Pascal Nouma, fostul vârf al lui Beșiktaș, are un ”dușman”, în persona lui Gică Hagi, chiar dacă cei doi au avut un clinci în urmă cu nu mai puțin de 25 de ani. Ajuns la 53 de ani, fostul fotbalist a povestit pentru Gazeta Sporturilor un episod șocant produs în toamna lui 2000, la un derby câștigat cu Galatasaray (3-1). Francezul îl acuză și astăzi pe român de insulte rasiste și familiale, susținând că l-a și pălmuit pe Gică la vestiare.

Momentul incredibil în care Nouma îl pupă mâna lui Lucescu. Foto Arhivă Adevărul
Momentul incredibil în care Nouma îl pupă mâna lui Lucescu. Foto Arhivă Adevărul

Nouma, omul care i-a sărutat mâna lui Mircea Lucescu în timpul unei partide, a dezvăluit: ”M-a lovit cu cotul peste față și bineînțeles că l-am luat pe sus! Și mi-a zis: „Cine naiba te crezi? Vezi că sunt din Mafie, bla, bla!”. I-am răspuns: „Fuck you cu mafia ta!”. L-am pălmuit apoi peste față pe coridorul de la stadionul „Beșiktaș”. Mafioții nu vorbesc. Spui că ești mafiot? Înseamnă că nu ești!”.

Gică Hagi, protagonistul unui incident în urmă cu 25 de ani. Foto Sportpictures
Gică Hagi, protagonistul unui incident în urmă cu 25 de ani. Foto Sportpictures

Fostul fotbalist a continuat: ”Hagi, ești o scorpie! Oprește-te să mă mai înjuri de culoarea pielii mele și de mama! Îți reamintești ce ai pățit cu mine? Ți-am tras o palmă peste fața ta de scorpie! Te urăsc, dar ai fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume! Când cineva te înjură de mamă, chiar dacă se întâmplă cu mult timp în urmă, nu-l poți uita!

S-au mai întâlnit o singură dată

L-am mai întâlnit o dată după acel meci. Ex-managerul meu a organizat un turneu de fotbal pe plajă la St. Tropez. El a jucat acolo în echipa României cu Popescu și alții. Am fost atunci în tribună și i-am strigat: „Hei, Hagi! Acum ești în țara mea! Mafia mea e aici!”. S-a cam speriat. Era speriat. Dar nu i-am mai făcut nimic. L-am lăsat în pace”.

Gică Hagi a fost căutat pe toate canalele pentru a-și spune punctul de vedere, dar a preferat să nu comenteze afirmațiile fostului său adversar.

Clinciul de la care a pornit cearta dintre cei doi jucători. Captură TV
Clinciul de la care a pornit cearta dintre cei doi jucători. Captură TV

Francezul are în schimb numai cuvinte de laudă despre Gică Popescu, pe care-l caracterizează drept un gentleman și o persoană agreabilă: ”Știți povestea cu îngerul și diavolul? El era îngerul, iar celălalt, Hagi, diavolul”. În plus, Pascal Nouma se consideră fiul lui Mircea Lucescu, cel care în 2002, l-a readus la Beșiktaș, care-l vânduse cu o vară înainte la Marseille.

Mircea Lucescu, ca un tată pentru Nouma

„Mister Lucescu a fost și încă este o figură paternă pentru mine. Chiar mai mult decât tatăl meu biologic, Yannick. Eram pe punctul de a muri, foarte, foarte rău, pentru că aveam o umflătură în zona cefei. Diagnosticat cu cancer muscular. Aveam doar 2% șanse de supraviețuire și 98% șanse de a muri. Mircea Lucescu a spus doar atât: «Îl vreau pe Pascal Nouma!», chiar dacă eram într-o stare de sănătate foarte gravă. Și m-a adus înapoi în Turcia, în echipa lui. Mă verifica, vorbea cu mine. Vorbeam despre viață, despre familia mea, despre copii. Tatăl meu nu a fost niciodată așa. Era o conexiune fantastică între noi”, a mai spus francezul pentru gsp.ro.

Acesta a rămas în mintea fanilor după ce i-a sărutat mâna antrenorului român, după un gol marcat contra lui Dinamo Kiev: „A fost felul meu de a-i spune «Ești totul pentru mine!». M-a adus chiar și când eram bolnav. Lumea începuse să vorbească despre mine că o să mor, că nu sunt bun. Dar el a crezut permanent în mine”.

Sport

