Jucătoare de tenis amenințată cu moartea, dacă nu pierde meciul. „Mi-au trimis poze cu familia mea și o armă. Foarte înfricoșător!”

Jucătoarea de tenis Panna Udvardy (27 de ani) a dezvăluit pe rețelele sociale că a primit amenințări extrem de grave înainte de un meci de la turneul WTA 125 din Antalya. Mesajele, trimise pe WhatsApp de la un număr necunoscut, includeau o fotografie cu o armă și avertizări că familia sa va avea de suferit dacă nu va pierde meciul.

Udvardy, locul 95 WTA, a explicat că expeditorii cunoșteau detalii despre membrii familiei sale: unde locuiesc, ce mașini conduc și numerele lor de telefon. În urma acestor amenințări, consulatul din Turcia a trimis trei polițiști pentru a-i asigura protecția în timpul meciului, iar autoritățile au păzit și locuințele părinților și bunicii sportivei.

„Mesaje foarte tulburătoare pe Whatsapp!”

În sferturile de finală, Panna Udvardy, a doua favorită a turneului, a pierdut în fața Anhelina Kalinina cu scorul 6-7 (3), 5-7. Sportiva a povestit pe Instagram întreaga situație.

„Aseară, în jurul miezului nopții, am primit mai multe mesaje foarte tulburătoare pe WhatsApp de la un număr necunoscut pe telefonul meu personal.

Persoana respectivă mi-a spus că, dacă nu pierd meciul astăzi, le va face rău membrilor familiei mele. Au spus că știu unde locuiește familia mea, ce mașini conduc și că au numerele lor de telefon. Chiar mi-au trimis fotografii cu membrii familiei mele și o poză cu o armă. Sincer, a fost foarte înfricoșător să primesc așa ceva.

Am contactat imediat supervizorul WTA, am trimis capturile de ecran și mi-am informat părinții. Părinții mei au contactat apoi consulatul, iar când m-am trezit în această dimineață, am vorbit din nou și cu supervizorul WTA. Mi s-a spus că amenințări similare au avut loc recent și asupra altor jucătoare și că ei cred că informații personale ar fi putut fi scurse din baza de date WTA, care este în prezent investigată.

„Nu este acceptabil să primim amenințări împotriva familiilor noastre!”

Consulatul a răspuns foarte rapid și a trimis trei ofițeri de poliție la meciul meu, lucru pentru care sunt extrem de recunoscătoare. Poliția a mers și la domiciliul părinților și bunicii mele, iar după meci am depus un raport oficial de poliție aici, în Turcia. Vă mulțumesc tuturor celor care m-au contactat astăzi cu mesaje și sprijin. A însemnat foarte mult. Mulțumesc consulatului pentru că a reacționat atât de rapid și pentru că a avut grijă atât de mine, cât și de familia mea.

Dar vreau să spun ceva clar: acest lucru nu este normal. Chiar și ca sportivi sau personalități publice, nu este acceptabil să primim amenințări împotriva familiilor noastre, mai ales pe numerele noastre de telefon private și alături de imagini tulburătoare. Nu ar trebui să normalizăm astfel de abuzuri în sport.

Sper că WTA va continua să investigheze cu seriozitate această situație și va lua măsuri mai ferme pentru a proteja datele personale și siguranța jucătoarelor și pentru a le informa imediat dacă există o breșă în sistemul lor. Nicio jucătoare nu ar trebui să se confrunte cu așa ceva!”, a scris Panna Udvardy pe Instagram.

Și alte jucătoare de tenis au fost amenințate

Incidentul cu Panna Udvardy a avut loc la doar câteva zile după ce și jucătoarea italiană Lucrezia Stefanini a declarat că a primit amenințări înainte de un meci din calificările pentru turneul de la Indian Wells Open.

În acest context, WTA investighează modul în care datele personale ale jucătoarelor au fost obținute. Deocamdată, sursa amenințărilor nu este cunoscută, potrivit BBC.