Din Playboy, pe trambulina Jocurilor Olimpice. Cum a pozat o sportivă înainte de startul competiției

La 35 de ani, nemțoaica Juliane Seyfarth vine pe cai mari la competiția găzduită de Milano - Cortina, apărând în Playboy chiar înainte de startul marelui eveniment din Italia. Dacă pe plan sportiv săritoarea cu schiurile va participa pentru a treia oară la Jocurile Olimpice de Iarnă, nici la pozat Juliane nu stă rău: apare a doua oară în revista pentru adulți, după ședința foto din 2021.

→ Imaginea 1/4: Juliane Seyfarth. Foto Playboy/ Getty images

„Sunt foarte fericită să fiu pe copertă. Mă simt onorată. A fost o excursie rapidă la plajă iarna, foarte distractiv. Nu vezi prea des poze cu sclipici și mingi de baschet. A fost chiar special”, a declarat sportiva pentru presa internațională. Ea nu a lăsat în plan secund ocupația de bază: ”Jocurile Olimpice sunt uimitoare. M-am calificat pentru a treia oară și abia aștept. Sunt într-o formă fizică excelentă și am în continuare mult potențial la sărituri cu schiurile și în sport”.

Campioană mondială la juniori în 2006, Juliane Seyfarth are în palmares trei medalii la Mondialele de sărituri cu schiurile, dar niciuna la Jocurile Olimpice de Iarnă. Germanca speră să spargă gheața începând de astăzi, la competiția de la Milano-Cortina, transmisă în România de TVR și Eurosport.