Jandarmii au folosit substanțe iritant-lacrimogene la meciul FC Rapid – FC Petrolul, după acte de violență în Peluza Sud

Jandarmii prezenţi la meciul de fotbal dintre FC Rapid Bucureşti şi FC Petrolul Ploieşti au fost nevoiţi să intervină cu substanţe iritant-lacrimogene, vineri, după ce mai mulţi suporteri ai echipei oaspete au comis acte de violenţă în Peluza Sud, în timpul primei reprize.

„În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Forțele de ordine acționează în continuare pentru detensionarea situației, efectuând verificări pentru identificarea și sancționarea persoanelor care au comis fapte ilegale.

Reprezentanții Jandarmeriei au precizat că intervenția a fost necesară pentru menținerea ordinii și siguranței spectatorilor, subliniind că situația este în curs de gestionare.

Autoritățile promit actualizări pe măsură ce noi informații devin disponibile.