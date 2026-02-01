Radu Drăgușin, dezastruos la primul meci ca titular după un an. Tottenham, revevenire miraculoasă cu City

În sezonul trecut, Tottenham a dat de pământ cu Manchester City ori de câte ori a prins-o. Aseară, ”cetățenii” au profitat timp de o repriză de nesiguranța evidentă a lui Radu Drăgușin, titularizat pentru prima dată după accidentarea din urmă cu un an. Cu 0-2 la pauză, Spurs a avut însă o revenire miraculoasă, smulgând un punct echipei lui Pep Guardiola.

Radu Drăgușin a fost scos vinovat la ambele goluri ale oaspeților. În minutul 11, Cherki l-a driblat lejer pe român și a înscris la colțul lung. După ce a mai făcut o eroare în urmă căreia Manchester City a trecut milimetric pe lângă desprindere, în buza pauzei s-a produs inevitabilul: Radu a încercat să degajeze o minge din colțul terenului, dar a trimis direct la Rodri. Balonul recuperat de fostul Balon de Aur a ajuns până la urmă în poarta lui Vicario: 0-2, moment în care antrenorul Thomas Frank a dat cu o sticlă de pământ și a înjurat fără menajamente.

Evoluție mai bună după pauză pentru Radu Dragușin

Internaționalul tricolor a rămas pe teren după pauză, înlocuit fiind colegul său din linia defensivă, Cristian Romero. De aici, Drăgușin a devenit liderul defensivei, iar Tottenham s-a trezit din pumni. Guehi a punctat pentru 1-2, pentru ca Solanke să egaleze magistral, cu exteriorul tălpii - un „scorpion kick” de manual.

Gazdele au fost aproape de 3-2, însă Donnarumma a făcut minuni, dar puteau și pierde, când Haaland l-a depășit pe Radu Drăgușin, mingea a ajuns la Reijnders, care a reluat puțin pe lângă poartă. Pentru internaționalul român, este evident că mai are nevoie de meciuri pentru a redeveni jucătorul care a impresionat până să sufere grava accidentare de la începutul anului trecut.