FCSB-Botoșani, 2-1. Gigi Becali, vehement după ce și-a numit fotbaliștii „slujitori”

FCSB a trecut cu emoții peste FC Botoșani, impunându-se cu 2-1 pe Arena Națională. Echipa a deschis rapid scorul prin Mamadou Thiam, care a continuat să fie periculos, dar a ratat câteva ocazii importante, inclusiv o fază unu-la-unu în partea a doua.

Roș-albaștrii au primit gol dintr-o fază fixă și au suferit pe final, dar Dariu Olaru a readus echipa în avantaj. Cu doar cinci etape rămase din sezonul regulat, FCSB păstrează șanse reale de a prinde play-off-ul.

Thiam, venit de la U Cluj și preferat de antrenor în locul lui Daniel Bîrligea, a reușit o evoluție solidă, câștigând laudele lui Gigi Becali. La doar câteva zile după ce fusese criticat, atacantul a demonstrat că poate fi o variantă de încredere, iar patronul a lăsat de înțeles că îl va folosi mai des pe postul lui Bîrligea.

Thiam îi ia locul lui Bîrligea: „N-a pierdut o minge!”

Daniel Bîrligea a intrat doar pe final și nu a avut ocazia să-și recâștige locul de titular, în timp ce Thiam și-a consolidat poziția în echipă printr-un meci apreciat la superlativ.

„(n.r. Despre Bîrligea) Ne arde de pedepse la ora asta? Pedepse când ești în față, acolo. E chestiune de valoare. E mai bun Thiam decât el. Există un singur statut la echipa asta: toți sunt slujitori. De la maseur, la fotbaliști. Angajat e comunism. E slujitor, primește salariu. Nu-l accepți, e în defavoarea ta. Nu ne-am propus să promovăm jucători, ne-am propus să câștigăm campionatul.

Thiam n-a pierdut o minge. I-a zis Meme înainte să intre «Ești puternic, un singur lucru trebuie să faci: să nu pierzi mingea. Dacă o pierzi, îl enervezi pe patron». N-a pierdut-o, n-a fost schimbat. Păi, eu sunt nebun? Toate schimbările făcute au fost făcute forțat. Bîrligea îi biciuiește pe fundașii centrali. A alergat!”, a declarat Gigi Becali, conform PrimaSport.